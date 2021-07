Второй по величине инжиниринговый хаб BlaBlaCar — в Киеве

23 июля 2021 г., 13:15

По сообщению BlaBlaCar, маркетплейса для автодорожных поездок, который объединяет поездки с попутчиками и на автобусах, в Украине впервые открыта позиция VP Engineering CEE. Ее занял Игорь Иващенко, экс-топ-менеджер компаний EGYM, Luxoft и Ciklum. Он будет управлять инжиниринговым хабом в Киеве, развивать автобусный маркетплейс в Украине, заниматься его масштабированием и запуском в Латинской Америке.

Напомним, что весной 2021 г BlaBlaCar объявила о создании в Украине масштабного инжинирингового хаба. Его задача — развитие и масштабирование автобусного маркетплейса, который должен стать еще одним глобальным продуктом для 90 млн пользователей BlaBlaCar в мире. Чтоб усилить направление разработки и технологических инноваций, компания открыла позицию VP Engineering CEE, которую занял Игорь Иващенко.

Под руководством Игоря инженеры будут работать над улучшением платформы, созданием и подключением новых функций, которые отвечают запросам как перевозчиков, так и пассажиров, помогают проще и надежнее находить билеты на автобус.

Игорь Иващенко будет отчитываться Оливье Бонне, CTO BlaBlaCar и работать вместе c Андреем Радичем, руководителем по продукту в BlaBlaCar и Петром Ящь, старшим вице-президентом в BlaBlaCar.

Игорь Иващенко более 20 лет работает в крупных украинских и международных ИТ-компаниях. До прихода в BlaBlaCar с 2016 по 2021 занимал должность директора по разработке в американской компании Netpulse (SaaS решение для фитнес-клубов). Чуть позже Netpulse была выкуплена EGYM, а Игорь играл ключевую роль в процессах интеграции Netpulse в EGYM с точки зрения организации и процессов. До этого занимал позицию дивизионного директора в Luxoft (2015-2016 гг), а также управлял командой из 70 человек в Ciklum (Yapital ODC) (2012-2015 гг).

В 2016 год Игорь получил двойной диплом Executive MBA в IIB (International Institute of Business) в Киеве и Aix-Marseille Graduate School of Management — IAE со специализацией Leading Business People and Innovation (Change Management).

Игорь Иващенко, VP Engineering CEE в BlaBlaCar отметил: «Очень рад присоединиться к международной динамичной компании BlaBlaCar, ведь ее ценности близки мне. Во-первых, для меня важна социальная составляющая продукта. Во-вторых, потрясающая предпринимательская культура в компании, большой дух стартапа с океаном свободы действий, но и ответственность за них. Это мотивированная команда, которая работает над одной большой миссией».

Оливье Бонне, CTO BlaBlaCar сообщил: «Я рад приветствовать Игоря в нашей команде. Он талантливый профессионал, которого мы так долго искали, чтобы возглавить команду инженеров с их амбициозной целью создать лучшую платформу для автобусных поездок, которой будут пользоваться во всем мире!»

