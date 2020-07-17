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Infortrend выпустила масштабируемые NAS с оптимизацией под Adobe Premiere Pro

17 июля 2020 г., 15:05
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Infortrend выпустила масштабируемые NAS с оптимизацией под Adobe Premiere Pro

Компания Infortrend Technology сообщила о том, что оптимизировала собственные NAS-системы EonStor CS с горизонтальным масштабированием под требования современного ПО для пост-продакшена медиаконтента Adobe Premiere Pro.

Как отмечается, хранилища CS обеспечивают стабильность воспроизведения видео в высоком разрешении без пропуска кадров, устраняя тем самым проблему задержек при редактировании мультимедийных данных. Системы позволяют развивающимся студиям пост-продашкена линейно наращивать собственную производительность за счет увеличения числа узлов хранения информации.

EonStor CS - горизонтально масштабируемое хранилище совместного использования, ориентированное на нужды как начинающих, так и крупных студий пост-продакшена, где более 10 рабочих станций используют Adobe Premiere Pro. Подчеркивается, что гибкие возможности горизонтального масштабирования создают простой и рентабельный инструмент управления растущими объемами медиа-активов, одновременно минимизируя сбои производительности, которыми зачастую сопровождается подобный рост. EonStor CS также повышает коэффициент использования данных и упрощает процессы управления ими посредством интеграции информации из всех узлов в единой кластерной системе.

Infortrend протестировала производительность линейки CS с помощью самого популярного программного обеспечения для нелинейного редактирования (NLE) Adobe Premiere Pro 2020.  Оптимальной для мультимедийной среды конфигурацией хранилища CS является модель в форм-факторе 4U с 24 отсеками и 8-ядерным процессором, 64 ГБ кэш-памяти на каждый узел, клиентской сетью доступа 10 GbE и внутренней сетью 40 GbE для мультимедийных рабочих процессов. По результатам тестирования горизонтальное масштабирование системы CS позволяет линейно увеличивать число одновременно воспроизводимых потоков видео: если три узла поддерживают 290 потоков, то при наличии пяти узлов этот показатель возрастает до 480. Подобные возможности расширения гарантируют стабильное воспроизведение видео в высоком разрешении на этапе пост-продакшена.


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