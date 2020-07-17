AWS анонсировала интерактивный видеосервис

17 июля 2020 г., 14:15

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Компания Amazon Web Services (AWS) 15 июля объявила о вводе в строй нового, полностью управляемого сервиса, помогающего организовать интерактивные видеотрансляции для веб-сайтов или мобильных приложений.

По заявлению AWS, новый сервис позволяет за считанные минуты сделать высококачественные видео доступными для просмотра по всему миру. Для этого нужно просто отправить свою видеотрансляцию в Amazon IVS с помощью стандартного потокового ПО, такого как Open Broadcaster Software (OBS). Amazon IVS автоматически транскодирует полученное видео и оптимизирует его, делая доступным для доставки в реальном времени через глобальную инфраструктуру, управляемую AWS, с использованием технологии передачи видео одного из популярнейших сервисов потокового вещания, Twitch.

Благодаря тому, что задержка может составлять менее трёх секунд, клиентам не придётся искать компромисс между интерактивность и качеством видео, как во многих популярных потоковых видеосервисах с типичной задержкой 20-30 секунд.

Создатели контента и разработчики могут использовать комбинацию Amazon IVS SDK и прикладных программных интерфейсов (API), для добавления в видеопоток структурных текстовых данных, создания опросов, обзоров и рейтингов, автоматически синхронизируемых с видеотрансляцией.

Для использования Amazon IVS не требуется никаких дополнительных платежей или предварительных обязательств. Клиенты платят только за ввод видео в Amazon IVS и за доставку видео зрителям.

Панель управления Amazon IVS Management Console и прикладные интерфейсы для контроля и создания потоков доступны в регионах US East (Северная Виргиния), US West (Орегон) и Europe (Ирландия). Ввод и доставка видео осуществляются по всему миру через отдельную инфраструктурную сеть, оптимизированную для видеотрансляций.

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