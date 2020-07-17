Приложения для отслеживания Covid-19 вызывают сомнения с точки зрения безопасности

17 июля 2020 г., 15:35

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Новый опрос почти 2000 британцев, проведенный по заказу компании Panda Security, укрепил сомнения в способности правительства Великобритании эффективно отслеживать посетителей пабов и ресторанов, которые контактируют с людьми, зараженными коронавирусом Covid-19.

Британское правительство рекомендует заведениям уведомлять клиентов о том, что они должны заказывать еду и напитки для доставки к столикам через мобильные приложения. Однако подавляющее большинство британцев (83%) сказали, что они не будут загружать их, а будут полагаться на традиционные методы заказа.

По мере того как индустрия туризма и развлечений начинает постепенно выходить из карантина, проблемы конфиденциальности данных остаются на повестке дня. Три из пяти (60%) британцев говорят, что они не хотят, чтобы пабы или рестораны собирали их личные данные, в то время как более четверти (27%) опрошенных британцев очень обеспокоены нарушениями данных.

В то время как Covid-19 стал триггером для быстрой цифровизации традиционно «аналоговых» отраслей экономики, таких как гостиничный бизнес, он также выдвинул на первый план вопросы доверия и компетентности. Опрос показал, что более трети (35%) респондентов в целом не доверяют правительству в решении вопроса успешного отслеживания коронавируса через мобильные приложения, в то время как полное доверие оказали только 8%, и еще 7% имеют «некоторое доверие».

Однако, хотя британцы, как нация, по-прежнему скептически относятся к способности компаний и правительств обеспечивать полную безопасность персональных данных, значительное большинство (58%) по-прежнему хотят, чтобы организации передавали собранные данные властям для оказания помощи в борьбе с пандемией Covid-19.

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