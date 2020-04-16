Индикатор статуса формирует онлайновое поведение мобильных пользователей

16 апреля 2020 г., 12:35

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После опроса 200 пользователей смартфонов возрастом от 19 до 64 лет, команда из Университета Вашингтона (UW) обнаружила, что люди плохо осознают, в каких приложениях есть индикаторы их онлайнового статуса в некоторых приложениях, но часто действуют с оглядкой на них.

Почти 90% опрошенных правильно назвали одно используемое ими приложение с индикатором присутствия в Сети. В то же время, 62,5% не были уверены в отслеживании их статуса по крайней мере одной из их мобильных программ, а 35,5% ошибочно считали, что такого индикатора в ней не предусмотрено. В качестве конкретного примера: из 60 человек, работающих с Google Docs, 40% заявили, что это ПО не имеет индикатора онлайнового состояния, а 28% затруднялись ответить.

Более половины респондентов признались, что часто открывают приложения лишь, чтобы посмотреть, кто находится онлайн. Примерно столько же допускают, что кто-нибудь замечает их онлайновый статус, а 43% думали об изменении настроек и/или своего сетевого поведения, чтобы избежать нежелательного внимания со стороны некоторых людей.

Отключить в настройках индикацию статуса не удалось 28 процентам респондентов — в тех приложениях, где была предусмотрена такая опция. Более того, 23% считали, что смогли отключить индикатор в таких программах, как WhatsUp, где это сделать невозможно.

Выводы исследователей подытожены в статье, принятой для публикации в Трудах конференции ACM по человеческим факторам в компьютерных системах.

Как подчеркнул старший автор статьи Алексис Хиникер (Alexis Hiniker), доцент Школы информатики UW, информацию об онлайновом присутствии отличает от постов или лайков в соцсетях то, что она распространяется без явного согласия пользователя. Эта её специфика делает результаты исследования особенно интересными в свете пандемии коронавируса, когда множество людей находятся в Сети практически непрерывно.

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