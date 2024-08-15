Huawei тестує AI-чіп Ascend 910C, щоб конкурувати з Nvidia

15 августа 2024 г., 11:35

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За повідомленням Wall Street Journal, компанія Huawei готує власний чіп штучного інтелекту Ascend 910C. Причому вже розпочато його тестування з різними китайськими інтернет і телекомунікаційними партнерами, щоб перевірити загальний потенціал, а також ефективність і продуктивність.



У звіті повідомляється, що такі компанії, як ByteDance, Baidu і China Mobile, вже отримали Ascend 910C. За підсумками кількох тестів, китайський виробник повідомив своїм клієнтам, що новітній процесор штучного інтелекту може легко змагатися з Nvidia H100.



Зазначається, що ці випробування проводилися протягом останніх кількох тижнів, що означає, що новий чипсет майже готовий. За інформацією WSJ, китайський виробник може почати постачання чіпа не раніше жовтня цього року.



Крім того, WSJ стверджує, що Huawei та її потенційні клієнти домовилися про більш ніж 70000 замовлень на чіпи. Їхня сукупна вартість, ймовірно, становитиме 2 млрд доларів.





Схоже, Huawei намагається заповнити прогалини, залишені Nvidia в Китаї: випущений торік Nvidia H100 так і не потрапив до країни через заборону США.



Хоча компанія презентувала три нові чіпи для Китаю, вони не відповідали промисловим потребам. У результаті Huawei зробила крок назустріч. OEM-виробник все ще бореться з проблемами затримки виробництва, проте останній звіт свідчить про те, що технологічному гіганту вдається вийти з-під санкцій США і стати незалежним.



Nvidia, з іншого боку, працює над новим чипом B20, орієнтованим на Китай. Але в разі, якщо він не відповідатиме американським нормам, його не постачатимуть до Китаю. У зв'язку з цим аналітик із дослідницької компанії SemiAnalysis вважає Huawei Ascend 910C передовим чипом, який може працювати краще, ніж процесор Nvidia B20.

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