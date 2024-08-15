Стали відомі переможці Cybersecurity Innovations Hackathon

15 августа 2024 г., 10:35

0

Tweet

Cybersecurity Innovations Hackathon реалізується найбільшим європейським ІТ-змаганням DEV Challenge за сприяння Міністерства цифрової трансформації України та підтримки Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України».

Це хакатон з розробки проєктів для зміцнення кіберстійкості України. Подія обʼєднала 200+ учасників – розробників, фахівців енергетичної галузі, спеціалістів з кібербезпеки, представників стартапів. Протягом восьми днів 23 команди розробляли власні технологічні рішення, прототипи та платформи для захисту енергетики й бізнесу від кіберзагроз під менторством експертів галузі.

В результаті на Cybersecurity Innovations Hackathon перемогли три команди.

Команда A42 – рішення на базі машинного навчання та технології BigData для виявлення кіберзагроз компаній;

Команда CyberForce – модель захищеної мережі 5G на основі використання алгоритмів штучного інтелекту для моніторингу стану критичної інфраструктури;

Команда Fix It – приватна LTE-мережа для служб швидкого реагування. Ключова ціль – убезпечити спілкування й повністю замінити використання рацій.

Переможці отримають менторську підтримку від Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» для подальшої реалізації та розвитку інноваційних рішень. А також резидентство на пів року в першому інноваційному парку UNIT.City.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір