Omdia прогнозує зростання ринку квантових обчислень більш ніж у 24 рази в наступному десятилітті

15 августа 2024 г., 12:35

0

Tweet

Аналітична компанія Omdia прогнозує, що глобальний дохід постачальників квантових обчислень зросте з 1,1 мільярда доларів у минулому році до 28,2 мільярда доларів у 2033 році, а середньорічний темп зростання складе 37,7% за цей десятирічний період.

Очікується, що Північна Америка та Європа стануть провідними регіональними ринками, а Азія та Океанія посядуть третє місце. Найбільшу частку доходу становитимуть хмарні сервіси доступу, за якими йтимуть апаратне забезпечення, консалтинг та програмне забезпечення.

Важливо, що інвестиції у постачальників послуг контролю якості знову зростають у 2024 році після щорічного зниження у 2022 та 2023 роках.

У 2024 році відбулися великі фінансові події, такі як залучення 617 млн дол. від PsiQuantum та 75 млн дол. від Riverlane. Зростання інвестицій є потужним сигналом того, що галузь матиме ресурси, необхідні для того, щоб зробити квантові обчислення комерційно корисними.

Крім того, в минулому році зросла кількість оголошень від постачальників та інших дослідників, які підкреслюють прогрес у масштабуванні обсягів кубітів і практичній реалізації ключових аспектів циклу квантової корекції помилок, принаймні в невеликих масштабах. Це підвищує впевненість у тому, що квантові обчислення принаймні почнуть приносити економічні вигоди в найближчій перспективі, навіть якщо ми чекаємо на повну «квантову обчислювальну перевагу». Японський оператор NTT DoCoMo оголосив про оперативне використання квантових обчислень для оптимізації мобільної інфраструктури, починаючи з липня 2024 року.

«Досягнення відмовостійких масштабованих квантових обчислень допоможе людству вирішити ключові проблеми, пов'язані зі зміною клімату, розробкою нових фармацевтичних препаратів і матеріалів, а також досягти важливих успіхів у сфері штучного інтелекту, - зазначив Сем Лусеро (Sam Lucero), головний аналітик з квантових обчислень в Omdia. - Але перед галуззю стоїть довгий шлях до повного досягнення цієї мети».

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір