Huawei FusionDC — мировой лидер рынка сборных модульных ЦОДов

15 января 2021 г., 16:31

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По данным отчета «Глобальный рынок сборных модульных центров обработки данных — 2019» (2019 Global Prefabricated Modular Data Center Market), опубликованном авторитетным международным исследовательским агентством Omdia, решение Huawei FusionDC заняло первое место на рынке сборных модульных центров обработки данных. Примечательно, что Huawei является лидером этого сегмента рынка уже шестой год подряд, а рыночная доля Huawei FusionDC составляет 31%.



Отмечается, что Huawei FusionDC сочетает передовые технологии: сборное модульное строительство, искусственный интеллект, интеллектуальное управление питанием, умное охлаждение и цифровое управление на протяжении всего жизненного цикла. Решение Huawei FusionDC имеет полностью модульную конструкцию. Все модули собираются на заводе. Это позволяет сокращать объемы работы на месте и быстро строить центры обработки данных, подобно сборке Lego. Так, чтобы развернуть дата-центр уровня Tier III на 1000 блоков и сократить время вывода услуг на рынок (TTM) минимум на 50%, нужно всего полгода.



Благодаря архитектуре «One-layer One-DC» решение Huawei FusionDC поддерживает гибкое обновление плотности мощности и вертикальное расширение емкости. Высокомасштабируемая архитектура помогает оборудованию первого поколения адаптироваться к ИТ-устройствам второго или третьего поколения.



Huawei FusionDC совместимо с интеллектуальным блоком вентиляторов и системой непрямого испарительного охлаждения. Благодаря архитектуре без применения фальшпола и диффузионной подаче воздуха решение имеет низкий показатель PUE, высокую плотность мощности и доступность пространства. Кроме того, по сравнению с традиционными решениями, применяемые конвергентные литиевые батареи PowerPOD и SmartLi позволяют на 30% уменьшить площадь, где расположен элемент питания и распределения.



Цифровые технологии применяются на каждом этапе работы Huawei FusionDC — при планировании, строительстве, функционировании, O&M-обслуживании и оптимизации. Это позволяет визуализировать конструирование, планирование и строительство дата-центра, упростить техническое обслуживание и эксплуатацию, а также обеспечить пользовательский опыт на протяжении всего жизненного цикла.



Кроме того, Huawei FusionDC сочетает различные функции искусственного интеллекта, в частности iPower, iCooling и iManager. Они гарантируют центрам обработки данных профилактическое обслуживание, оптимизируют энергоэффективность в режиме реального времени и улучшают эффективность O&M-услуг и использования ресурсов.



Huawei FusionDC применяет сборную модульную технологию строительства. Дизайн решения полностью соответствует международным и локальным кодексам и стандартам строительства. Благодаря запатентованной стальной конструкции PanShi решение Huawei FusionDC может поддерживать пятислойное штабелирование и обеспечивать максимальную сейсмостойкость до 9 баллов. Специальная антикоррозийная технология обеспечивает сборным модулям жизненный цикл в 50 лет. Кроме того, чтобы защитить центры обработки данных от рисков, эти модули являются огнеупорными и водонепроницаемыми.



Решение Huawei FusionDC для сборных модулей центров обработки данных сфокусировано на создании ценности для потребителей и получило признание рынка и клиентов. Оно используется в различных сферах: операторами связи, в облачной отрасли, отрасли колокации, государственном секторе, сферах транспорта, финансов и добычи нефти и полезных ископаемых и др. Его также применяют во многих крупных центрах обработки данных, таких как Huawei Cloud Dongguan, Ulanqab, Langfang Base, Qingdao Jimo Cloud и Dubai International Airport, Nigeria MTN, CloudExchange.

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