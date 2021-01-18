HP выпустила новые модели EliteBook и ProBook

18 января 2021 г., 13:02

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Компания HP представила новые ноутбуки для коммерческого сегмента.



HP EliteBook 805 G8 с 13,3, 14 и 15,6-дюймовым экраном оснащены мобильным процессором AMD Ryzen PRO 5000 Series и отличаются длительным временем автономной работы.



Как отмечается, работа на высоких скоростях становится доступной благодаря гигабитной скорости передачи данных Wi-Fi 6 и опциональной поддержке 4G LTE. HP QuickDrop позволяет быстро и безопасно передавать фотографии, видео и другие файлы между ПК и телефоном. Функция HP Sound Calibration настраивает звук в наушниках в соответствии с предпочтениями пользователя, а технология HP Dynamic Audio позволяет настроить воспроизведение речи, музыки и фильмов, подавляя при этом фоновый шум.

По уверениям компании, HP Elite – одни из самых безопасных и управляемых ПК в мире. Технология обнаружения взломов HP Tamper Lock блокирует компьютер, если он был вскрыт или поврежден. Для удобной дезинфекции пользователи могут обрабатывать устройство обычными очищающими салфетками, а с помощью функции HP Easy Clean можно в любой момент отключать сенсорный экран, клавиатуру и тачпад без выключения самого ноутбука. Опциональная технология HP Sure View Reflect позволяет работать с ноутбуком в любых условиях, не опасаясь любопытных глаз: при ее активации экран приобретает медный цвет и становится нечитаемым при просмотре с боковых сторон.

Ноутбук HP ProBook 635 Aero G8 имеет вес менее 1 кг. Устройство оснащено 13,3-дюймовым дисплеем Full HD (1920 × 1080), клавиатурой с подсветкой и датчиком для идентификации по отпечатку пальца. Объём оперативной памяти может достигать 32 ГБ. В стандартной поставке идет твердотельный накопитель 256 ГБ. Имеются адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.0.

Также представлены модели HP ProBook 445 G8, HP ProBook 455 G8 и HP ProBook 435 x360 G8, нацеленные на сегмент малого и среднего бизнеса. Благодаря улучшенному дизайну и опциональной поддержке новейших мобильных процессоров серии AMD Ryzen 5000 ноутбуки ProBook 405 G8 обеспечивают высокую производительность, безопасность и прочность, присущие решениям корпоративного класса и необходимые для продуктивной работы в течение всего дня. Модель HP ProBook x360 435 G8 оснащена корпусом-трансформером с возможностью разворота на 360 градусов и может использоваться в 4 различных режимах для комфортного творчества, презентаций или совместной работы.

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