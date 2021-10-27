Квартальный доход Microsoft превзошел все ожидания и достиг 45,3 млрд долл.

27 октября 2021 г., 14:02

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Корпорация Microsoft представила финансовые результаты за первый квартал, которые превзошли ожидания аналитиков.



Компания сообщила о прибыли без учета определенных затрат, таких как компенсация за акцию в размере 2,27 доллара на акцию при выручке в размере 45,3 млрд долл., что на 22% больше в годовом измерении. На Уолл-стрит прогнозировали 2,07 доллара на акцию при доходе в 43,97 млрд долл.



Microsoft получила чистую прибыль в размере 20,5 млрд долл. за квартал, что на 48% больше, чем год назад.



Главный исполнительный директор Сатья Наделла заявил, что высокие результаты стали возможными благодаря тому, что поставляемые компанией цифровые технологии являются «дефляционной силой в инфляционной экономике».



«Компании - малые и крупные - могут повысить производительность и доступность своих продуктов и услуг за счет повышения использования технологий», отметил Наделла.



Microsoft Intelligent Cloud было основным драйвером роста. Выручка по направлению, включающему общедоступное облако Azure, корпоративные сервисы, GitHub, SQL Server, System Center, Visual Studio и Windows Server, составила 16,96 млрд долл., продемонстрировав рост на 31%.



Хотя Microsoft не приводит точных данных о доходах от Azure, по данным CNBC, продажи здесь выросли более чем на 50% в годовом исчислении, превзойдя ожидания аналитиков о росте на 47%. Рост продаж облачных технологий также оказался выше, чем прогнозировала сама Microsoft. В конце четвертого квартала финансовый директор Microsoft Эми Худ говорила о планируемом росте Azure в постоянном валютном выражении на уровне 45%.



Подразделение Microsoft по продуктивности и бизнес-процессам, которое включает продажи Dynamics, Office и LinkedIn, увеличило выручку на 22% до 15,04 млрд долл.



Тем временем подразделение More Personal Computing, охватывающее Windows, выпускаемые компанией устройства, игры и поисковую рекламу, принесло доход в размере 13,31 миллиарда долларов, что на 12% больше, чем год назад.



Продажи Windows производителям устройств выросли на 10% в течение квартала, хотя данные, например, Gartner Inc., показывают, что рост продаж персональных компьютеров за тот же период времени стабилизировался.



По результатам второго квартала Microsoft ожидает выручки в размере от 50,15 до 51,05 млрд долл., что значительно опережает консенсус Уолл-стрит в 48,92 млрд долл.

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