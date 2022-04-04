Hideez надає безкоштовні рішення з аутентифікації українським компаніям

4 апреля 2022 г., 14:42

0

Tweet

Українська IT-компанія Hideez запустила проєкт з підтримки постачальників критичної інфраструктури, державних організацій та компаній, що опинилися під загрозою хакерських атак.



Як повідомляється, Hideez надає безкоштовну річну ліцензію на використання свого корпоративного сервісу аутентифікації, що дозволить українським установам впроваджувати новітні методи безпарольної аутентифікації та запобігти витоку конфіденційної інформації і особистих даних працівників.



Аутентифікаційний сервіс Hideez – це комплексна послуга для посилення захисту внутрішньої IT-інфраструктури, що передбачає розгортання FIDO2/WebAuthn серверу та встановлення програмного забезпечення Hideez на особистих чи корпоративних пристроях співробітників.



Завдяки сервісу Hideez працівники можуть здійснювати миттєвий безпарольний вхід в акаунти більшості веб-сервісів та додатків. Уніфікована процедура аутентифікації здійснюється за допомогою мобільного додатку Hideez Authenticator або ключів безпеки Hideez Key чи Yubikey, що можуть повністю замістити використання паролів і вирішити пов’язані з ними проблеми. Технологія безпарольної аутентифікації зручна, проста у налаштуванні і захищає користувачів від сучасних фішингових атак.



Головними перевагами аутентификаційного сервісу Hideez є:

• Безпарольний вхід співробітників у робочі або особисті акаунти за допомогою єдиної точки доступу. Пароль замінюється біометричними даними, тимчасовими QR-кодами або ключами безпеки Hideez Key;

• Централізоване управління працівниками, в тому числі їх обліковими даними, робочим пристроями та бажаними методами аутентифікації (звичайна чи двофакторна, з паролем чи без, тощо)

• Віддалене управління доступом співробітників до важливих сервісів або спільних робочих станцій

• Надійний захист від кібератак: фішингу, спуфінгу та «атак посередників»

• Підтримка різних операційних систем і браузерів та інтеграція з Microsoft Active Directory.



Скористатися аутентифікаційним сервісом Hideez можуть представники будь-яких державних організацій, українських підприємств і установ, що страждають від кібератак, мають проблеми з управлінням аутентифікацією або вважають себе недостатньо захищеними на тлі зростання кількості хакерських атак у цифровому просторі.



Дізнатися про детальні умови та подати заявку на отримання безкоштовних послуг можна на офіційному сайті.



Якуспішний український стартап, Hideez має багаторічний досвід розробки ефективних програмних рішень та гаджетів для безпечної аутентифікації та співпрацює з різногалузевими підприємствами в Україні та за кордоном. З початком російсько-української війни компанія активізувала співпрацю з міжнародними партнерами у сфері кіберзахисту і закликала їх до підтримки України. Найближчим часом Hideez планує запуск масштабної програми допомоги спільно з Yubico, світовим лідером у постачанні апаратних засобів безпеки.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист