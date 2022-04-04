Понад 100 українських організацій вже скористалися безплатними ліцензіями Cisco

4 апреля 2022 г., 13:25

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За заявою представника київського офісу Cisco, за місяць з моменту оголошення ініціативи компанії про надання всім українським компаніям безплатних ліцензій на рішення по захисту інформації, цією пропозицію скористалось понад 100 організацій.



Нагадаємо, у рамках згаданої ініціативи можна скористатися наступними рішеннями:

Cisco DUO – єдина точка безпечного доступу до програм з будь-якого пристрою, на базі Multi-Factor Authentication;

Cisco Umbrella – хмарна платформа, що поєднує веб шлюз, систему безпеки на рівні DNS, брокер безпеки (CASB) та аналіз загроз у єдине рішення;

Cisco Secure Endpoint (раніше AMP4E) – хмарне рішення для розширеного аналізу, захисту кінцевих точок від загроз та шкідливого ПЗ, включає можливості EDR (Endpoint Detection and Response) та XDR (Extended Detection and Response);

Cisco Secure Email (раніше ESA) – рішення для захисту електронної пошти від загроз;

Cisco Firewall Virtual (раніше NGFWv) – віртуальний міжмережний екран нового покоління; Cisco AnyConnect – об'єднує можливості VPN, ідентифікація/ автентифікація, захищений доступ, оцінка відповідності.



За даними Cisco, більшість організацій використовують ці рішення для швидкої міграції в віртуальну або хмарну інфраструктури та захисту віддалених робочих місць.



Зазначено, Cisco організувала волонтерську допомогу з розгортання та підтримки рішень безпеки в рамках ініціативи #UCPN (Ukrainian Cyber Professionals Network). Участь в неї взяли партнери: Am-Bits, Intrasystems, Netwave, ІТ-Інтегратор, WM GROUP. Оголошено, ця ініціатива відкрита для приєднання.

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист