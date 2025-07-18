Хакери рф атакують сектор безпеки та оборони шкідливою програмою з AI

18 июля 2025 г., 10:25

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Національна команда реагування на кіберінциденти, кібератаки, кіберзагрози CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, зафіксувала нові кібератаки на сектор безпеки та оборони. За наявною інформацією, серед органів виконавчої влади, начебто від імені представника профільного міністерства, розповсюджувалися електронні листи із вкладенням у вигляді файлу «Додаток.pdf.zip».

Згаданий ZIP-архів містив однойменний файл із розширенням «.pif», конвертований за допомогою інструменту PyInstaller, розробленого мовою програмування Python, класифікованого CERT-UA як шкідливий програмний засіб Lamehug.

Lamehug – програма, розроблена з використанням мови програмування Python. Очевидною її особливістю є застосування LLM для генерації команд на основі їхнього опису. Програма, потрапляючи в комп’ютер, передбачає збір базової інформації про нього (апаратне забезпечення, процеси, служби, мережеві з'єднання), а також здійснює рекурсивний пошук документів Microsoft Office (в т.ч. TXT, PDF) в каталогах Documents, Downloads, Desktop та копіює їх.

Фахівці CERT-UA зауважують, що для розповсюдження електронних листів, що містять шкідливе програмне забезпечення, використано скомпрометований обліковий запис електронної пошти, а інфраструктура управління розгорнута на легітимних, проте скомпрометованих ресурсах.

CERT-UA з помірним рівнем впевненості асоціює активність з діяльністю хакерського угруповання UAC-0001 (APT28), яке контролюється російськими спецслужбами.

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