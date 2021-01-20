Delta предложит готовые ЦОД SmartNode для быстрого развертывания узлов периферийных вычислений

20 января 2021 г., 17:15

0

Tweet

Компания Мегатрейд, официальный дистрибьютор Delta Electronics в Украине, сообщила, что вендор представил новое решение - готовые ЦОД SmartNode.



Способ обработки данных в сетях меняется. По мере развития интернета вещей, искусственного интеллекта и сетей 5G все больше данных будут обрабатываться ближе к их источнику. Инфраструктура, необходимая для сокращения этих расстояний, должна быть гибкой, модульной и обеспечивать возможность быстрого развертывания на множестве площадок на периферии сети. Идеальным решением для этого являются готовые многофункциональные центры обработки данных.



Решения SmartNode от компании Delta будут доступны в пяти модификациях разной мощности: 33 кВтч, 35 кВтч, 50 кВтч, 70 кВтч и 90 кВтч. Этих вариантов достаточно для выполнения любого сценария периферийных вычислений без ущерба производительности и доступности готового решения. Как один из ведущих поставщиков силовой электроники для центров обработки данных Delta, конечно же, применила собственное надежное и в данном случае инновационное аппаратное обеспечение. В ЦОД SmartNode распределение питания интегрировано в ИБП для экономии места и снижения эксплуатационных расходов.



Центры обработки данных SmartNode выдерживают нагрузку оборудования до 1420 кг на стойку. Однако для обеспечения максимальной эффективности и надежности необходимо держать ИТ-оборудование в пределах его рабочего диапазона температур. Поэтому данные компоненты разработаны для использования в условиях от –15 °C до +48 °C. Система охлаждения достаточно мощная, чтобы предотвратить снижение характеристик до температуры 39 ° C. Чтобы обеспечить бесперебойное охлаждение, конденсаторы окружены защитным кожухом, предотвращающим вандализм и повреждение во время транспортировки. Еще одним фактором, обеспечивающим надежность SmartNode, является прочная конструкция и предел огнестойкости EI60.



Ведущие консультанты прогнозируют, что в течение следующих пяти лет объемы периферийных вычислений будут ежегодно расти более чем на 20 %. Предлагая готовые модульные ЦОД SmartNode, компания Delta удовлетворяет спрос на гибкие и надежные решения в области периферийных вычислений. Как надежный поставщик инфраструктуры центров обработки данных, у компании есть все возможности для поставки оборудования, которое необходимо предприятиям и операторам мобильной связи для повышения производительности приложений, пропускной способности и устойчивости сетей.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U

0

Tweet