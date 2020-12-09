Google пригласила сторонних кодеров к участию в проекте открытой ОС Fuchsia

9 декабря 2020 г., 14:45

0

Tweet

Членам сообщества Open Source отныне предоставляется возможность участия в совершенствовании операционной системы Fuchsia — экспериментальный проект, над которым компания Google работает последние четыре года. Впервые Fuchsia дебютировала на GitHub в 2016 году и доступ к её коду всегда был свободным, однако до сих пор только сотрудники Google могли вносить свой вклад в этот проект.

«Fuchsia — это долгосрочный проект по созданию открытой универсальной операционной системы, и сегодня мы расширяем модель Fuchsia с открытым исходным кодом, чтобы приветствовать вклад общественности», — написал в блоге Уэйн Пьекарски (Wayne Piekarski), «адвокат» разработчиков этой ОС.

Для того, чтобы быстро ввести потенциальных контрибьюторов в курс дела, Google открыла доступ к инженерной «дорожной карте», в которой обозначила технические приоритеты для Fuchsia. Компания также опубликовала трекер, показывающий последние исправления ошибок и улучшения, находящиеся в работе.

Помимо технических ресурсов, Google снабдила разработчиков документацией, разъясняющей порядок предоставления кода на рассмотрение и те функции, которые они могут выполнять в проекте.

С первых дней проекта высказывались предположения, что Fuchsia может стать потенциальным преемником Android. В то время как Android базируется на проверенном временем ядре Linux, Fuchsia использует гораздо более новое ПО Zircon — так называемое микроядро, которое содержит только минимальный объем кода, необходимый для выполнения основных функций ОС, таких как загрузка на хост-устройство и запуск приложений.

В прошлом году поисковый гигант пояснил, что Fuchsia в её нынешней экспериментальной форме служит главным образом испытательной площадкой для разработки новых системных функций и технологий. Однако не исключено, что будущая, более продвинутая версия может найти свое применение в коммерческих устройствах: возможность работы Fuchsia на ноутбуках была продемонстрирована еще в 2018 году.

Дізнайтесь більше про мікро-ЦОД EcoStruxure висотою 6U