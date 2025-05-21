Google презентувала широке портфоліо АІ-рішень для розробників

21 мая 2025 г., 9:35

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На конференції Google I/O 2025 компанія Google представила низку важливих оновлень для розробників, зробивши акцент на інтеграції штучного інтелекту у всі ключові інструменти.

Центральним елементом презентації стала нова версія флагманської AI-моделі Gemini 2.5, яка тепер лежить в основі більшості рішень, включно з асистентом для програмістів Gemini Code Assist. Цей інструмент став загальнодоступним як для індивідуальних користувачів, так і для інтеграції з GitHub, дозволяючи писати, пояснювати та редагувати код, автоматизувати повторювані завдання й працювати в популярних середовищах розробки, таких як Visual Studio Code та JetBrains.

Google також оновила свою платформу AI Studio, яка тепер має новий інтерфейс, панелі аналітики, розширені функції генерації медіа та підтримку нових моделей. Серед них – Gemini Diffusion, яка швидко вирішує складні математичні й кодинг-завдання, Gemma 3n – легка мультиформатна модель, оптимізована для мобільних пристроїв, та Lyria RealTime – інструмент для створення музики у реальному часі. Крім того, було представлено оновлення до моделей Gemini 2.5 Pro та Flash, які вже доступні в Google AI Studio та Vertex AI в режимі попереднього перегляду.

Серед інших анонсів – вбудована AI-допомога в Chrome DevTools, яка дозволяє за допомогою чат-бота Gemini аналізувати проблеми з вебсайтами, змінювати стильові налаштування безпосередньо в коді та отримувати поради щодо оптимізації. Завдяки моделі Gemini Nano такі функції працюють локально, без передавання даних у хмару, що забезпечує конфіденційність користувачів. У стабільній версії Chrome 138 вже доступні інструменти на базі AI, такі як перекладач, мовний детектор та інші, тоді як нові експериментальні можливості знаходяться у гілці Canary.

Для Android-розробників Google інтегрувала можливості Gemini в Android Studio, що дає змогу описати сценарій користувача природною мовою й автоматично запускати тести на віртуальних або фізичних пристроях. Також з’явилися інструменти для автоматичної генерації UI-коду, редагування інтерфейсів за текстовими командами й налаштування стилю кодування. У рамках Google Labs були презентовані експериментальні агенти Jules та Stitch. Перший автоматично працює з репозиторіями на GitHub, виконуючи рутинні завдання за описом розробника, а другий дозволяє створювати дизайн інтерфейсів із текстових описів або ескізів і генерує відповідний фронтенд-код, який можна експортувати до Figma або інтегрувати в середовище розробки.

Загалом Google показала, що прагне зробити штучний інтелект основою сучасної розробки, надаючи розробникам інструменти нового покоління для прискорення роботи, підвищення ефективності та реалізації креативних ідей.

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