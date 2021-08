Дебютировало 6-е поколение вычислительных инстансов AWS на базе x86

18 августа 2021 г., 11:05

Amazon Web Services обновила свое семейство универсальных вычислительных инстансов EC2 новым поколением на основе чипов Intel x86. Экземпляры M6i, по информации в блоге компании, должны улучшить баланс вычислительных ресурсов, памяти, хранилища и сетевых ресурсов.

Они построены на системе AWS Nitro, которая представляет собой комбинацию выделенного оборудования и облегченного гипервизора, и сгружает на себя традиционные функции виртуализации, обеспечивая более высокую производительность и доступность инстансов.

Amazon сообщает, что EC2 M6i оснащены процессорами Intel Xeon Scalable последнего поколения (Ice Lake) с тактовой частотой всех ядер в турбо-режиме 3,5 ГГц.

Главный «евангелист» AWS Данило Поччиа (Danilo Poccia) отметил, что суффикс «i» теперь используется компанией для обозначения экземпляров на базе процессоров Intel, также как суффикс «a» зарезервирован для чипов AMD, а «g» — для собственного ARM-процессора Amazon, Graviton.

Экземпляры M6i предназначены для обслуживания разнообразных рабочих нагрузок, таких как контейнерные приложения веб-серверов и серверов приложений, микросервисы, небольшие хранилища данных, приложения Microsoft Exchange, SharePoint и MySQL, базы данных SQL Server и PostgreSQL и даже некоторые высокопроизводительные (HPC) нагрузки, такие как вычислительная гидродинамика. Экземпляры M6i также сертифицированы SAP.

По сравнению с более старыми инстансами M5, новое поколение может улучшать соотношение цена/производительность вычислений на 15%, пропускную способность памяти на 20%. Для Amazon Block Store скорость возрастает до 40 ГБ/с и для сети — до 50 Гб/с.

Экземпляры M6i поначалу предоставляются в шести регионах AWS: US East (Северная Вирджиния), US West (Орегон), US East (Огайо), Europe (Ирландия), Europe (Франкфурт) и Asia Pacific (Сингапур). Доступны варианты с 2, 4, 8, 16, 32, 48, 64, 96 виртуальных ЦП, а также новый размер 128 vCPU (m6i.32xlarge) для удовлетворения требований большей масштабируемости.

