Google Meet теперь с шумоподавлением на основе AI

13 июня 2020 г., 15:36

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Сервис видеоконференций Google Meet, который явно старается успеть за бурным взрывом популярности видеоконференций в связи с карантином, запускает новую функцию — шумоподавление с помощью технологий искусственного интеллекта. Данная возможность была анонсирована еще в апреле этого года, но только сейчас становится доступна для пользователей.

Как утверждают в компании, новая функция способна исключить большое количество фоновых шумов, которые обычно присутствуют в таких звонках — например, голоса детей или звуки закрывания дверей или шагов. Для разных шумов эффективность подавления, разумеется, отличается, так, например, лай собак или одиночные резкие звуки подавляются лучше, чем постоянный фоновый шум.

Как описывают разработчики, проект базируется фактически на другом проекте Google, который занимается распознаванием речи. «Мы вложили много усилий в проект по распознаванию речи и улучшению её передачи и многое из наработок было использовано сейчас». Вероятно, если научился распознавать речь, то можно просто подавлять всё, что речью не является.

Другие сервисы видеоконференций пока не предлагают ничего подобного. Впрочем, аналогичную задачу несколько иначе решают такие сервисы, как Krisp.ai — их решение представляет собой локальную программу, которая выступает виртуальным микрофоном, фильтрующим фоновый шум. Надо отметить, что Krisp также фильтрует и шум от собеседников к пользователю — так что, даже если другие участники звонка не используют никаких систем, пользователь в известной мере защищен от проблем со звуком.



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