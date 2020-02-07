Google Картам – 15 лет

7 февраля 2020 г., 17:05

+33

голоса Tweet

К хорошему привыкаешь быстро, и сегодня уже сложно представить, как же мы обходились без Карт Google, казалось бы, совсем недавно.



Признаюсь, мое решение начать использовать Карты было связано с почти анекдотичной ситуацией, когда во время поездки на пресс-конференцию в Малагу я едва успел на автобус, отъезжающий от гостиницы в аэропорт. Я просто заблудился в старой части города, густая сеть улочек которого, кажется, осталась неизменной еще со Средневековья. Тогда-то мне и стало ясно, что бывают ситуации, когда не поможет никакая бумажная карта, которая как раз была со мной. Случилось это, конечно, не 15 лет назад, но порядка того. И за истекшее время Карты Google значительно изменились, превратившись в удобную поисковую систему. Вот какие интересные факты сообщает компания о своем продукте.

Cегодня Картами Google пользуется более 1 миллиарда человек ежемесячно по всему миру. На них представлены спутниковые снимки высокого разрешения, которые охватывают 93 млн кв. м, где живут более 98% всего населения планеты.

Еще из интересных фактов - для Street View (режим Просмотра Улиц) отснято более 16 миллионов километров изображений.

Сегодня ежедневно пользователи делают более 20 млн дополнений – отзывов, рейтингов и т.д. – по поводу различных мест на Google Картах. Значительную часть этой работы ведет сообщество, которое насчитывает 120 миллионов Местных Экспертов.

Google заявлет, что ежемесячно связывает людей с различными бизнесами более 9 млрд раз, включая более 1 млрд телефонных звонков и 3 млрд запросов местонахождения.

Информация про 200 млн различных бизнесов по всему миру внесена на Карты.

Поскольку я активно использую Карты, принимаю участие и в наполнении ее базы, отвечая на вопросы по поводу тех или иных мест, где случается побывать. И стараюсь публиковать фото об этих местах. И тут стоит напомнить, что в Украину Карты Google пришли 10 лет назад. А сегодня даже они являются незаменимым помощником в самых разнообразных ситуациях. Вот Google пнебольшая хронология развития этого сервиса у нас в стране.

● 22 января 2010 года Google Карты официально представлены в Украине.

● 29 марта 2012 года в Украине представлена Google Навигация.

● 20 апреля 2012 года Просмотр улиц (Street View) на Картах Google появился в Украине, а в октябре 2015 года мы представили масштабное обновление Street View – Просмотр Улиц стал доступен не только для крупнейших городов страны, но и в более чем 300 больших и маленьких населенных пунктах страны.

● 19 марта 2013 года становится доступным сервис "Общественный транспорт" на Картах Google.

● В 2014 году Google Украина начинает масштабную кампанию Цифровое преобразование регионов Украины, и за 4 года в сотрудничестве с местными государственными администрациями кампания проект был реализован в 15 областях.

● В 2017 году представлены виртуальные туры Верховной Радой Украины, музеями под открытым небом, оперными театрами Украины, уникальными деревянными церквями Карпатского региона.

В заключение стоит отметить, что Google отмечает юбилей Карт и представляет новый вид приложения и новые функции. Начиная с сегодняшнего дня, в приложении Google Карты для Android и iOS будут доступны пять вкладок для легкого доступа: «Что рядом?», «Регулярно», «Сохранено», «Добавить» и «Новости».

Поделитесь и вы своими мыслями о Картах. Чего же там еще не хватает?

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации