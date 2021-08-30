GOODRAM представила внешний SSD HX100 с интерфейсом USB 3.2 Gen 2

30 августа 2021 г., 12:55

0

Tweet

Линейку внешних накопителей GOODRAM пополнила модель SSD HX100, построенная на чипах TLC NAND. Благодаря интерфейсу USB 3.2 Gen.2 новинка успешно выполнит задачу переноса большого объема данных и выступит в виде дополнительного внешнего хранилища для консолей, ноутбуков и компьютеров.

Для модели SSD HX100 заявлена скорость последовательного чтения 950 Мб/с и записи 900 Мб/с. Диск доступен в следующих вариантах ёмкости: 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ.

«Новый портативный накопитель HX100 от Goodram — это ответ на постоянно растущий спрос и ожидания потребителей в отношении твердотельных накопителей. Этот спрос развивается по мере того, как потребители становятся все более мобильными. Портативный SSD, безусловно, является более универсальным решением по сравнению с USB-носителями, хотя бы из-за предлагаемой емкости, а также скорости чтения и записи», — говорит Веслав Вилк, владелец бренда GOODRAM.

Конструкция HX100 включает ударостойкий корпус из высококачественного алюминия, обеспечивающий сохранность хранящихся на диске данных.

Производитель обеспечивает трех летнюю гарантию на SSD HX100 с ограничением TBW и бесплатную техническую поддержку. Предел TBW для емкостей 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ составляет 170 ТБ, 330 ТБ и 660 ТБ соответственно. Все накопители GOODRAM и IRDM проходят многоступенчатую проверку качества в испытательном центре производителя.

Ориентировочная цена SSD GOODRAM HX100: 256 ГБ — 1900 грн, 512 ГБ — 2700 грн, 1 ТБ — 4500 грн.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!