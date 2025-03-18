Гонки на робочому столі

18 марта 2025 г., 15:26

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Puget Systems, відома американська компанія зі створення комп’ютерів на замовлення, оприлюднила щорічну статистику за 2024 рік. За загальною кількістю проданих в ПК, робочих станціях та серверах центральних процесорів AMD випередила Intel, з часткою 55% у четвертому кварталі. В клієнтських системах AMD стрибнула з 20% на початку року до майже 40% наприкінці. Особливо вражаючим є домінування AMD у сфері робочих станцій, де дев'ять з десяти професіоналів обрали процесори Ryzen Threadripper.

Intel та AMD по-різному ставляться до поділу ринків. Intel воліє зводити штучні бар’єри, пропонуючи бізнесу процесори Xeon E та Xeon W (з підтримкою ECC), споживачам – Core / Ultra (де ECC підтримують тільки плати на спеціалізованому чипсеті). Поки виробники розпорошують зусилля на проектування і виробництво кількох лінійок паралельних продуктів, збут комерційних систем вимушено кульгає - через погану доступність серверних процесорів від самої Intel.

У AMD з цим простіше: процесори AMD Ryzen / Ryzen Threadripper / Threadripper PRO підтримують ECC, запровадження підтримки залежить від виробників материнської плати. Вони же вирішують, на які ринки спрямовувати зусилля, чи виробляти серверні плати (з іншим розташуванням сокету і розподілом слотів розширення, кількома мережевими портами, сервісним процесором для віддаленого керування). Таким чином, ринок позбувається залежності від постачань саме процесорів – вони однакові для «комерційних» та «побутових» систем. Залишається розподіл за базовими платами: від робочих станцій та серверів вимагають іншого, ніж від джерел інформації та розваг.

Intel лихоманить. Оновлення керівництва не приведе до швидких продуктових проривів. Очікування погіршують заклики нової адміністрації США скасувати програму підтримки виробників чипів, ухвалену попередниками, законом CHIPS Act у 2022 році.

Спостерігаємо.

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