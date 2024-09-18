Global Infrastructure Partners, BlackRock, Microsoft і MGX запускають нове партнерство в галузі AI

18 сентября 2024 г., 17:35

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Компанії BlackRock, Global Infrastructure Partners (GIP), Microsoft і MGX оголосили про створення Глобального партнерства з інвестицій в інфраструктуру AI (GAIIP), у рамках якого здійснюватимуться інвестиції в нові та розширені центри обробки даних для задоволення зростального попиту на обчислювальні потужності, а також в енергетичну інфраструктуру для створення нових джерел енергії для цих об'єктів. Ці інвестиції в інфраструктуру здійснюватимуться головним чином у США, що сприятиме інноваціям у сфері AI та економічному зростанню, а інша частина буде інвестована в країни-партнери США.



Це партнерство підтримуватиме відкриту архітектуру і широку екосистему, надаючи повний доступ на не ексклюзивній основі широкому колу партнерів і компаній. NVIDIA підтримуватиме GAIIP, пропонуючи свій досвід у сфері AI центрів обробки даних і AI фабрик на благо AI екосистеми. GAIIP також буде активно взаємодіяти з лідерами індустрії, щоб допомогти поліпшити ланцюжки постачання AI та пошук джерел енергії на благо своїх клієнтів і всієї індустрії. На початковому етапі партнерство прагнутиме залучити 30 млрд дол. приватного капіталу від інвесторів, власників активів і корпорацій, що зі свого боку дасть змогу мобілізувати до 100 млрд дол. загального інвестиційного потенціалу, включно з борговим фінансуванням.



Засновники партнерства об'єднують провідних світових інвесторів BlackRock, GIP і MGX, інвестора в галузі штучного інтелекту та передових технологій, а також фінансування та експертизу з боку Microsoft. GAIIP поєднує в собі глибоке розуміння інфраструктури та технологій для ефективного масштабування центрів обробки даних, а також можливості інвестування в енергетику, енергопостачання та декарбонізацію для створення відповідної інфраструктури, що сприяє розвитку штучного інтелекту.



Його Високість шейх Тахнун бен Заїд Аль Нагаян (Tahnoon bin Zayed Al Nahyan), голова MGX, підкреслив важливість штучного інтелекту для майбутнього економік: «Штучний інтелект - це не просто галузь майбутнього, він лежить в основі майбутнього. Завдяки цьому унікальному партнерству ми забезпечимо прискорення інновацій, технологічні прориви та трансформаційне підвищення продуктивності в глобальній економіці. Інвестиції, які ми зробимо сьогодні, забезпечать більш стійке, квітюче і справедливе майбутнє для всього людства».



«Мобілізація приватного капіталу для створення інфраструктури AI, такої як центри обробки даних та енергопостачання, відкриє багатотрильйонні можливості для довгострокових інвестицій», - сказав Ларрі Фінк (Larry Fink), голова ради директорів і генеральний директор BlackRock. «Центри обробки даних є основою цифрової економіки, і ці інвестиції допоможуть забезпечити економічне зростання, створити робочі місця і стимулювати інновації в галузі AI».



«Ми прагнемо до того, щоб AI сприяв розвитку інновацій і стимулював зростання в усіх секторах економіки», - сказав Сатья Наделла (Satya Nadella), голова ради директорів і генеральний директор Microsoft. «Глобальне інвестиційне партнерство з інфраструктури AI допоможе нам реалізувати це бачення, оскільки ми об'єднуємо фінансових і промислових лідерів для створення інфраструктури майбутнього та її сталого розвитку».



«Капітальні витрати, необхідні для створення інфраструктури AI та нової енергії для її живлення, виходять за межі можливостей окремої компанії або уряду», - сказав Бред Сміт (Brad Smith), віцеголова і президент Microsoft. «Це фінансове партнерство не тільки допоможе розвитку технологій, а й підвищить національну конкурентоспроможність, безпеку та економічне процвітання».



«Створення інфраструктури, необхідної для розвитку і прискорення впровадження AI, змінить і пожвавить практично всі аспекти нашого життя», - сказав Ахмед Яхія Аль Ідріссі (Ahmed Yahia Al Idrissi), генеральний директор MGX. «Подібно до нашої транспортної інфраструктури, нові центри обробки даних і джерела енергії забезпечать зростання і комерцію в майбутній інноваційній економіці».



«Існує очевидна необхідність мобілізації значних обсягів приватного капіталу для фінансування інвестицій у найважливіші об'єкти інфраструктури. Одним із проявів цього є капітал, необхідний для підтримки розвитку штучного інтелекту», - сказав Байо Огунлесі (Bayo Ogunlesi), голова ради директорів і генеральний директор Global Infrastructure Partners. «Ми впевнені, що об'єднані можливості нашого партнерства допоможуть прискорити темпи інвестицій в інфраструктуру, пов'язану з AI».



«Прискорені обчислення і генеративний AI викликають зростальну потребу в інфраструктурі AI для наступної промислової революції», - сказав Дженсен Хуанг (Jensen Huang), засновник і генеральний директор NVIDIA. «NVIDIA використовуватиме свій досвід як обчислювальної платформи повного стека для підтримки GAIIP та її портфельних компаній у розробці та інтеграції фабрик AI для просування інновацій у промисловості».



Зазначається, MGX була створена в Абу-Дабі на початку цього року для інвестицій в AI та передові технології з глобальними партнерами, щоб створити технологічну тканину світової економіки, зосередившись на інфраструктурі AI, технологіях з підтримкою AI та напівпровідниках. Сьогоднішнє оголошення - це велике партнерство в цих сегментах, засноване на багаторічному досвіді інвестицій емірату в центри обробки даних, обчислювальні потужності та допоміжну інфраструктуру.



Значні структурні чинники створюють можливості для приватного капіталу в партнерстві з корпораціями та урядами для забезпечення фінансування найважливіших інфраструктурних потреб. BlackRock має широку мережу корпоративних зв'язків як довгострокового інвестора в їхні боргові зобов'язання та акції, а GIP спеціалізується на інвестуванні, володінні та експлуатації деяких з найбільших і найскладніших інфраструктурних активів у світі. Поєднання цих можливостей дає змогу BlackRock стати провідною світовою інвестиційною платформою для здійснення цих найважливіших інвестицій у центри оброблення даних і супутню інфраструктуру, мобілізуючи приватний капітал для підтримки економічного зростання і створення робочих місць, а також забезпечуючи довгострокові інвестиційні вигоди для своїх клієнтів.

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