IBM купила Kubecost, розробника інструментів для Kubernetes

18 сентября 2024 г., 16:25

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Компанія IBM оголосила плани щодо придбання Kubecost, стартапу, що спеціалізується на управлінні витратами в середовищі Kubernetes.

Фінансові умови угоди не розголошуються.

Заснована у 2019 році, компанія Kubecost (також відома як Stackwatch), що базується в Сан-Франциско, є творцем хмарного сервісу, який допомагає організаціям відстежувати та оптимізувати кластери Kubernetes. Платформа покликана гарантувати, що ці кластери максимально ефективно використовують свої обчислювальні ресурси для оптимального управління витратами.

Флагманський продукт стартапу Kubecost Cloud базується на проекті OpenCost з відкритим вихідним кодом. Він надає розробникам та інженерним командам практичні та точні дані про витрати для інсталяцій Kubernetes, а також різні інші інструменти, які можуть допомогти зменшити витрати на запуск цього програмного забезпечення. Це рішення може бути розгорнуте у будь-якому кластері Kubernetes, воно дозволяє знайти способи зменшити експлуатаційні витрати без жодного впливу на продуктивність додатків.

Аналітики зазначають, що фокусування на ефективності узгоджується з більш широкими зусиллями IBM у сфері FinOps. У червні 2023 року компанія придбала стартап Apptio, постачальника інструментів, які отримують дані з різних фінансових, операційних і білінгових систем, щоб забезпечити засноване на фактах розуміння вартості, якості та цінності технологій.

IBM заявила, що можливості Kubecost будуть інтегровані в розширюваний FinOps Suite.

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