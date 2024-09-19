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Мінцифра й Уряд Швейцарії підписали меморандум

19 сентября 2024 г., 8:15
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Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та Посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн підписали меморандум про співпрацю у сфері трансформації публічного управління та цифровізації регіонів. 
 
Протягом 2024–2028 років Швейцарія через Швейцарське агентство з розвитку та співробітництва (SDC) виділить 58,7 млн швейцарських франків (68,1 млн доларів). Проєкти реалізовуватимуть у межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа. 
 
У фокусі — цифровізація послуг охорони здоров’я, електронний нотаріат, освіта, гуманітарне розмінування, а також продовжуємо перезапуск Державної служби статистики. Частину коштів скерують на підтримку прифронтових регіонів, важливо забезпечити доступ до державних послуг у кожній громаді. 
 
Також спрямуємо кошти на цифровий розвиток прифронтових громад, щоб кожен українець отримував послуги зручно та з комфортом. А частина коштів піде на підтримку українців, що постраждали від повномасштабної війни, — ВПО, людей з інвалідністю та жителів деокупованих регіонів. 
 
Швейцарія — надійний партнер України в розвитку цифровізації. Із 2015 року SDC допомагає нам будувати найзручнішу цифрову державу та впроваджувати революційні реформи. «Разом ми запустили Дію, реалізуємо реформу Держстату, впроваджуємо освітню Мрію, запустили Шлюб онлайн і ще десятки прозорих електронних сервісів», зазначають у Мінцифри.  
 
За весь час співпраці Швейцарія вже виділила понад 30 млн франків.  «Цифровізація стала основою стабільної роботи державних послуг під час повномасштабної війни. Вдячний партнерам за надійну й непохитну підтримку, яка допомагає Україні вистояти», заявив Михайло Федоров.
 

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