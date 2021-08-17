Mercusys починає поставки в Україну підсилювача сигналу і адаптер з підтримкою двох діапазонів Wi-Fi

17 августа 2021 г., 16:25

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Як стверджкеться, підсилювач Mercusys ME30 забезпечить загальну швидкість з’єднання до 1200 Мбіт/c, а новий адаптер Mercusys MU6H із зовнішньою антеною на 5 дБі стане чудовим рішенням для апгрейду вашого ноутбука або ПК.



У цієї моделі є всі переваги підсилювачів Wi-Fi сигналу топ-класу – просте налаштування, робота в двох діапазонах, висока швидкість з’єднання, сумісність з усіма роутерами і точками доступу, а також 3 роки офіційної гарантії.



Загальна швидкість з’єднання ME30 складає до 1200 Мбіт/с — до 867 Мбіт/с в діапазоні 5 ГГц і до 300 Мбіт/с в діапазоні 2,4 ГГц. Цього цілком достатньо для стрімів, перегляду фільмів в форматі 4K і запуску онлайн ігор. При цьому завдяки технології адаптивної маршрутизації пристрій самостійно обирає найменш завантажений канал та діапазон, забезпечуючи швидкий Wi-Fi в будь-якій точці вашого будинку.



Для швидкого налаштування підсилювача необхідно натиснути кнопку WPS на роутері і аналогічну кнопку на підсилювачі сигналу. Після того, як з’єднання буде встановлено, вам залишиться лише обрати для Mercusys ME30 оптимальне місце розташування. Це легко зробити за допомогою службового індикатора: в зоні впевненого прийому Wi-Fi сигналу його колір буде зеленим, а якщо ви розташуєте його надто далеко від роутера – червоним.



За необхідності підсилювач може працювати в режимі точки доступу - для цього ME30 потрібно підключити до роутера через Ethernet-кабель.



За информациею виробника, адаптер Mercusys MU6H допоможе збільшити швидкість Wi-Fi з’єднання на морально застарілому ноутбуці або ПК. Він підключається в USB-порт, після чого потрібно буде витратити кілька хвилин на первинне налаштування, виконуючи вказівки на екрані. Швидкість з’єднання складає до 433 Мбіт/с на частоті 5 ГГц і до 200 Мбіт/c на частоті 2,4 ГГц. Адаптер оснащений зовнішньою антеною з високим коефіцієнтом підсилення 5 дБі, яка забезпечує стабільний Wi-Fi сигнал. Також відзначаеться, що антену можна повертати, щоб покращити прийом Wi-Fi сигналу.



Рекомендована роздрібна ціна Mercusys MU6H складає 339 грн, а Mercusys ME30 - 649 грн.

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