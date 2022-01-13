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Gartner: глобальные поставки компьютеров выросли на 10%

13 января 2022 г., 16:05

Gartner: глобальные поставки компьютеров выросли на 10%

По версии аналитиков Gartner, в последнем квартале 2021 г. на мировой рынок было отгружено 88,4 млн ПК, что на 5% меньше в годовом сопоставлении. Таким образом, зафиксирован первый спад после шести кварталов беспрерывного роста.

Тем не менее, как отмечается, в целом за прошлый год достигнут ощутимый плюс – поставки настольных и портативных моделей, а также ультрамобильного премиума и хромбуков, выросли на 9,9%, до 339,8 млн устройств.

В страны EMEA за период с октября по декабрь отгружено 26 млн устройств, что на 7,4% больше в годовом сопоставлении. Основной рост в регионе был обеспечен оживающим после карантинных ограничений корпоративным сегментом. Емкий рынок США, напротив, второй квартал кряду отчитался спадом двузначного порядка (-24,2% "YoY"), что во многом стало следствием снижения интереса к хромбукам.

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