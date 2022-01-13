13 января 2022 г., 15:25

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Представлены дисплеи с перьевым вводом на квантовых точках. Компания Huion анонсировала новые инструменты для редактирования и создания изображений на базе технологий электронных чернил.



Отмечается, что как Kamvas Pro 13 (2.5K), так и Kamvas Pro 16 (2.5K) имеют большой экран, обеспечивающий широкую рабочую зону, сохраняя при этом малую толщину (10 мм) и портативность, что позволяет пользователям создавать свои творения в любом месте.



Эти два перьевых дисплея обладают технологией квантовых точек, имеют разрешение 2.5K QHD, гарантирующее точность проработки деталей изображений. По числу пикселей Kamvas Pro 13(2.5K) вдвое превосходит дисплей Full HD, поскольку разрешение 2.5K QHD впервые в отрасли успешно реализуется на экране с IPS-матрицей диагональю 13,3 дюйма.



Также отмечается, что усовершенствованная технология квантовых точек QLED помогает снизить вредное синее излучение, обогащая при этом цветовую гамму до 145% sRGB. Соответственно, два перьевых дисплея могут отображать 16,7 млн цветов и представлять изображения с высокой насыщенностью, точным оттенком и естественной яркостью.



Kamvas Pro 13(2.5K) и Kamvas Pro 16(2.5K) оснащаются цифровым пером PW517, использующим Huion PenTech 3.0, на базе безаккумуляторной технологии EMR.



8192 уровня чувствительности к давлению и частота опроса, превышающая 330 импульсов в секунду, позволяют мгновенно воспроизводить естественные и изящные линии. Функция распознавания углов наклона пера до ±60° поддерживает реализацию различных техник рисования, в частности растушевки, скетчинга и окантовки.



Обе модели — Kamvas Pro 13(2.5K) и Kamvas Pro 16(2.5K) — имеют два порта USB-C, позволяющие пользователям эффективно подключать дисплей к компьютерам или устройствам на базе Android через полнофункциональный кабель с разъемами USB-C / USB-C или кабель "3 в 2". В то же время пользователи могут переключаться в режим перьевого планшета для применения другого способа рисования.

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