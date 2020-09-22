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Габариты оборудования для оптических коммуникаций уменьшатся на порядок

22 сентября 2020 г., 14:55
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Габариты оборудования для оптических коммуникаций уменьшатся на порядок

Результатом сотрудничества Мичиганского технологического института (MTI) и Аргоннской Национальной Лаборатории может стать улучшение оптической обработки сигналов и дальнейшая миниатюризация оборудования для волоконно-оптических сетей.

В подготовленной совместно статье для журнала Optica даётся объяснение кристаллографической и квантовой природы нового поверхностного эффекта оптической невзаимности и перспектив его применения в магнитооптических изоляторах.

Широко используемый в оптических цепях, МО-изолятор служит для защиты лазерного источника от отражённого обратно света. Он действует как оптический диод: пропускает весь свет в прямом направлении и задерживает тот, что следует обратно. Односторонняя прозрачность — оптическая невзаимность — достигается за счёт намагничивания изолятора.

Ранее те же исследователи продемонстрировали улучшение на порядок величины физического механизма, на котором основано функционирование такого изолятора. Этот эффект, наблюдавшийся в наноразмерных пленках феррита-граната, открывает возможность создания гораздо более миниатюрных устройств для оптоволоконных сетей.

Статья Optica объясняет роль поверхности в электронных переходах, ответственных за наблюдаемый усиленный магнитооптический отклик. Достигнутое авторами новое понимание обеспечивает мощный инструмент для дальнейшего совершенствования материальных технологий с целью интеграции невзаимных устройств в оптические схемы.


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