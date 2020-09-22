Мировой рынок ПО для роботизированной автоматизации бизнес-процессов сохраняет уверенный рост

22 сентября 2020 г., 14:15

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Объем мирового рынка программных разработок для автоматизации бизнес-процессов при помощи ботов и искусственного интеллекта (Robotic Process Automation, RPA) в 2020 г. превысит 1,5 млрд долл., — сообщает Gartner. Относительно предыдущего года позитивная динамика достигнет 12%. Как прогнозируется, описываемый двузначным числом рост выручки сохранится по меньшей мере до 2024 г.

Главным двигателем рынка остается острая заинтересованность заказчиков в улучшении качества, скорости и продуктивности организуемых рабочих процессов на фоне вынужденного урезания различных расходов из-за пандемии COVID-19. Именно благодаря инвестициям в RPA компании могут оперативно добиться ощутимого прогресса в рамках инициатив по цифровой оптимизации. Прогнозируется, что к 2022 г. не менее 90% крупных организаций по всему миру RPA в той или иной форме адаптируют.

Средняя стоимость подобных программных систем для автоматизации бизнес-процессов в нынешнем году подешевеет на 10-15%, а в 2021 и 2022 г. ожидается дальнейшее удешевление — на 5% и 10% соответственно.

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