FSP Group намерена усилить позиции на украинском рынке

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Компания FSP Group, один из ведущих глобальных производителей блоков питания и ИБП, провела пресс-брифинг в режиме онлайн, на котором представила нынешнюю стратегию на глобальном рынке и в Украине.

В начале своего выступления Карим Ласкри (Karim Laskri), директор по продажам FSP Group в странах СНГ, вкратце остановился на основных вехах истории компании. Она была основана в 1993 г. и с самого начала в менеджменте руководствовалась принципом «service, profession and innovation», а также позиционировала себя как поставщика «зеленых» решений. Эти подходы позволили вывести компанию в лидеры в своих сегментах, на данный момет FSP входит в Toп-5 мировых производителей блоков питания.

Карим Ласкри: «Сегодня FSP входит в Toп-5 мировых производителей блоков питания»

С момента своего создания компания занималась контрактным производством блоков питания и, увидев большой потенциал в ПК-индустрии, присоединилась к разработке стандарта АТХ, который начала разрабатывать Intel. Это партнерство заложило фундамент развития FSP и дало ей мощный толчок развития. С самого начала компания была сфокусирована на выпуске качественных изделий – участие в мировом клубе лидеров ИТ-индустрии не оставляет других вариантов.

В 2002 г. FSP выходит на биржу TWSE и начинается активное развитие компании. В 2003 г. стартует выпуск блоков питания для индустриальных систем. В 2004-2006 гг. компания инвестирует в разработчика технологий резервирования питания – калифорнийскую 3Y Power Technology, расположенную в городе Ирвайн (сейчас она входит в FSP Group). «Синергия профессиональной команды инженеров, которые быстро откликались на запросы рынка, предоставления услуг кастомизации и доступные цены принесли компании успех, что и задало тренд развития», – подчеркнул Карим Ласкри. Уже в 2007 г. FSP объединяется с Protek Power – разработчиком и производителем импульсных блоков питания для промышленного и медицинского секторов. Как отмечается, в данном приобретении особенно ценна была экспертиза и репутация Protek среди производителей медицинского оборудования – и этот бренд занял достойное место в портфолио группы FSP. Годом спустя совместно с Voltronic было создано предприятие по выпуску ИБП, которое на сегодня является одним из важнейших направлений бизнеса.

2007 г. был важен еще тем, что это год создания FSP Power Solution GmbH, компании, которая представляет FSP Group в Европе и ведет деятельность во всем регионе, включая страны СНГ, а с 2020 г. и в Украине.

«За годы работы FSP выпустила много качественных продуктов и весьма интересных решений. Особенно хотел бы отметить системы хранения энергии – это подразделение было создано восемь лет назад и в 2016 г. системы FSP EMERGY 1000/3000 получили Taiwan Excellence Awards. В активе нашей компании имеется и разработка самого миниатюрного адаптера на 65 Вт. А в 2018 г. FSP Group впервые в мире предложила рынку блок питания АТХ с водяным охлаждением», – отметил Карим Ласкри.

Системы FSP EMERGY 1000/3000 получили Taiwan Excellence Awards

В 2017 г. компания построила новый центр исследований и разработок, их сейчас у FSP восемь по всему миру. В R&D-центрах трудится более 500 человек, зарегистрировано свыше 400 патентов в области обеспечения электропитания.

FSP продолжает развиваться и открывать для себя новые направления: два года назад компания представила первые продукты для 5G и в 2019 г. заняла достойное место в сегменте зарядных устройств для аккумуляторов.

Представитель FSP Group также обратил особое внимание на то, что компания располагает собственными производственными мощностями – четыре завода в Китае и одна фабрика на Тайване, строительство которой завершается в этом году. «Мы уделяем особое внимание тестированию продукции, учитывая какое место занимают выпускаемые компоненты в системах, где они используются. Все решения, прежде чем попасть к заказчику, проходят тестирование в четыре этапа, начиная с фазы прототипирования», – подчеркнул Карим Ласкри.

FSP обеспечивает различные сегменты решениями для бесперебойного питания

Сегодня на блоки питания для ПК приходится 33% из всей выпускаемой продукции, на решения индустриального класса – 30%, на зарядные устройства 21%. Оборот компании по итогам прошлого года составил 482 млн долл.

В настоящее время FSP – это, в первую очередь, производственная компания. Основной ее бизнес – контрактное производство для вендоров сегмента электроники. Блоки питания и зарядные устройства от FSP можно встретить во многих устройствах лидирующих игроков на рынке. Но компания так же уделяет внимание и выпуску продукции под собственным брендом – для продажи в розничных сетях. Как заявил Олег Рыжих, региональный представитель FSP Group в Украине, линейка продуктов для розницы включает в себя блоки питания для ПК – от бюджетной эксклюзивной линейки (для стран СНГ) ATX PNR PRO до HYDRO PTM+ (первого в мире БП с водяным охлаждением). Кроме того, компания выпускает корпусы для ПК – включая уникальное решение для геймеров T-WINGS. В ассортименте FSP, который предлагается пользователям: процессорные вентиляторы, внешние адаптеры питания (для ноутбуков, моноблоков и др.), зарядные устройства для мобильных устройств, павербанки. Также компания выпускает под собственным брендом источники бесперебойного питания и системы хранения энергии.

Олег Рыжих: «Цель компании на текущий год – войти в Топ-3 производителей блоков питания и в Топ-5 в сегменте ИБП»

«Компания FSP в первую очередь известна на рынке своими блоками питания для ПК благодаря высокому качеству и доступной цене. Есть примеры, когда БП нашего производства используются более 10 лет и это лучшая реклама нашей продукции, которую мы встречали», – отметил Олег Рыжих.

«Перед нашей командой в СНГ стоит задача запустить продажи во всех странах региона. И сегодня мы активно развиваем бизнес в Украине по ключевым продуктам. Это прежде всего блоки питания для ПК, ИБП, а также продукция для розницы», – заявил Карим Ласкри. Он также отметил, что ключевым дистрибьютором для FSP в регионе СНГ является Elko Group, которая хорошо себя зарекомендовала среди профильных компаний и имеет соответствующую экспертизу как для продвижения розничных продуктов FSP, так и для продуктов корпоративного сегмента.

«Обновленная команда в нашем регионе фактически начала работу в конце 2017 г., а в Украине в конце 2019 г. – и у нас достаточно амбициозные планы, даже несмотря на разразившийся кризис. FSP – системная компания и основные задачи первого полугодия на рынке Украины в целом были решены до начала карантинных мер на локальных рынках. Да, сложившаяся ситуация крайне непростая и пандемия оказала заметное влияние на производственные циклы и сроки поставок. Но мы поэтапно проводили восстановление производства и сейчас можно говорить, что многие наши заводы уже работают в полном объеме. По ряду продуктов пока сохраняется увеличенный срок поставок», – отметил Олег Рыжих. Он также заявил, что цель FSP на текущий год войти в Топ-3 производителей блоков питания и в Топ-5 в сегменте ИБП.

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