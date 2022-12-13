Microsoft придбає 4% акцій Лондонської фондової біржі

13 декабря 2022 г., 9:25

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Як повідомляє Reuters, компанія Microsoft отримає 4% акцій оператора біржі London Stock Exchange Group (LSEG) в рамках 10-річної комерційної угоди про міграцію платформи даних біржового оператора в хмару.



Microsoft має давні зв'язки з LSEG, але виконавчий директор біржової групи Девід Швіммер (David Schwimmer) заявив, що близько року тому вони почали переговори про більш тісні зв'язки. «Це довгострокове партнерство. З точки зору продуктів, які ми будемо створювати разом, я б очікував, що наші клієнти почнуть бачити переваги від цього через 18-24 місяці, і ми продовжимо будувати з цього моменту», акцентував Швіммер в інтерв'ю Reuters.



Регулятори висловили стурбованість з приводу надмірної залежності фінансових фірм від занадто малої кількості хмарних провайдерів, з огляду на те, що це може викликати збої в роботі всього сектора в разі виходу з ладу одного з провайдерів.



Європейський Союз щойно схвалив закон, що вводить гарантії щодо хмарних провайдерів у фінансових послугах, і Великобританія має намір наслідувати цьому прикладу.



LSEG заявила, що зв'язок з Microsoft - це партнерство для отримання переваг «ціноутворення на основі споживання», а не традиційна хмарна угода. «Ми будемо продовжувати підтримувати нашу мультихмарну стратегію і працювати з іншими хмарними провайдерами», наголосив він.



В рамках угоди LSEG взяла на себе контрактні зобов'язання щодо мінімальних витрат на хмарні технології, пов'язаних з Microsoft, в розмірі 2,8 мільярда доларів протягом терміну партнерства.



У Microsoft заявили, що основою партнерства стане цифрова трансформація технологічної інфраструктури LSEG і платформ Refinitiv в хмару Microsoft Cloud.



«Початковий фокус буде зроблений на забезпеченні сумісності між LSEG Workspace і Microsoft Teams, Excel і PowerPoint з іншими додатками Microsoft і новою версією LSEG Workspace», зазначили в американській компанії.



Акції LSEG виросли на 4% на початку торгів.



LSEG купила Refinitiv за 27 млрд дол. у консорціуму Blackstone і Thomson Reuters, що перетворило біржу на другу за величиною компанію з фінансових даних після Bloomberg LP. Компанія досягла «значного прогресу» в реалізації своєї програми з постачання хмарної платформи даних з моменту завершення придбання Refinitiv в січні 2021 року, йдеться в заяві.



Microsoft викупить акції LSEG у консорціуму Blackstone/Thomson Reuters, повідомив біржовий оператор.



Очікується, що покупка Microsoft завершиться в першому кварталі 2023 року.

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