OPPO представила смартфоны серии Reno4

9 июня 2020 г., 17:05

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OPPO объявила серию смартфонов Reno4 среди отличительных особенностей которой отмечаются режимы камеры Ultra Night Video и Ultra Steady Video 3.0, которые позволяют снимать при недостаточном освещении и существенно улучшают стабилизацию видео. Кроме того, Reno4 серия получила 65 Вт быструю зарядку SuperVOOC 2.0, для которой заявлена возможность полностью зарядить батарею за 36 минут.

Смортфон OPPO Reno4 Pro располагает 6,5-дюймовым изогнутым 3D AMOLED экраном с кадровой частотой 90 Гц. Аппаратная платформа новинки также включает чип 5G Qualcomm Snapdragon 765G с поддержкой двухрежимной сети SA / NSA. Сообщается, что благодаря 360° Surround Antenna 2.0 скорость загрузки и выгрузки в сетях 5G увеличивается на 20% в среде со слабыми сигналами и на 30% в среде с источниками Wi-Fi. Двухканальное ускорение 5G + Wi-Fi призвано обеспечивать более быструю работу. В новинке устновлена программная оболочка ColorOS 7.2.

Камера Reno4 Pro включает четыре модуля: основной на 48 Мп, ультраширокоугольный 12 Мп, телеобъектив 13 Мп и объектив с лазерной автофокусировкой. Применяемый в ней сенсор Sony IMX586 поддерживает оптическую стабилизацию (OIS).

Широкоугольный видеообъектив с полем обзора 120° работает с сенсором Sony IMX708 1/2,43 ’’ с размером одного пикселя до 1,4 мкм. Он также поддерживает технологию «четыре пикселя в одном», что помогает снимать с более высокой экспозицией и большей чувствительностью при слабом освещении.

Заявлено, что используемый в OPPO Reno4 Pro фирменный алгоритм Moonlight Video Algorithm позволяет увеличить на 74,4% яркость и на 33,7% четкость изображения при ночной съемке. А новейший режим Ultra Steady Video 3.0 призван предотвратить «эффект дрожания рук» и обеспечить стабилизацию на аппаратном уровне. Кроме того, функции Front Steady Video и Hyperlapse помогают снимать селфи-видео, широкоугольные кадры и обеспечивают съемку на 360°.

Для редактирования видео предлагается приложение монтажа Soloop с поддержкой 10 популярных кинофильтров. Поддерживается также функция определения бликов на кадрах с их автоматическим редактированием.

Применяемая в серии OPPO Reno4 зарядка SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт позволяет выполнить полный заряд в теечние 36 минут, а 15 минут достаточно для того, чтоб зарядить аккумулятор емкостью 4000 мАч на 60%. Поэтом уже 5 минут зарядки телефона позволяют выполнять просмотр видео до 4 часов. Кроме того, OPPO Reno4 Pro оптимизирует энергосбережение с помощью Smart Power Saver. Благодаря алгоритму OFusion энергопотребление снижается на 40% при съемке видео. Анализируя график сна пользователя, Reno4 Pro уменьшает энергопотребление ночью до 10%, переходя в режим ожидания. Кроме того, при использовании режима суперэнергосбережения текстовые сообщения на WeChat потребляют всего 5% энергии за 90 минут.

Толщина корпуса OPPO Reno4 Pro составляет 7,6 мм при весе 172 г.

Что касается цвета, OPPO Reno4 Pro доступен в четырех цветах: Galactic Blue, Sparkling Red, Space White и Space Black. Кроме того, у OPPO есть эксклюзивный летний оттенок Green Glitter.

Также серия OPPO Reno4 дебютировала с моделью Reno Glow. При оформлении ее задней крышки использовано более 1 миллиона кристаллов ромбовидной формы, что обеспечивает алмазоподобный блеск. При освещении он может отражать градиентные оттенки.

На пресс-конференции, OPPO также презентован смартфон 5G OPPO Reno4. Он доступен в таких цветах, как Galactic Blue, Space Black и Taro Purple. Новинка тоже оснащена функциями Ultra Night Video и Ultra Steady Video 3.0 и тройной LDAF-камерой с разрешением 48 Мп/ 8 Mп/ 2 Mп. А ее сдвоенная фронтальная камера 32 Мп + 2Мп поддерживает AI портретную съемку.

Версия OPPO Reno4 Pro с 8 ГБ RAM + 128 ГБ ROM, а также версия 12 ГБ RAM + 256 ГБ накопитель будут соответственно стоить 3799 и 4299 юаней. Цена на версию OPPO Reno4 с 8 ГБ оперативной и накопителем на 128 ГБ и версию 8 ГБ оперативной и 256 ГБ энергонезависимой памяти составит соответственно 2999 и 3299 юаней, они будут доступны с 12 июня в Китае. Модель OPPO Reno4 Pro Green Glitter по цене 4299 юаней будет доступна в Китае с 18 июня в виде лимитированной серии.

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