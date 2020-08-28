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Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Facebook против приватности

28 августа 2020 г., 13:15
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Facebook сообщил рекламодателям, что iOS 14 сильно и непропорционально повлияет на работу Audience Network из-за новых настроек приватности. Поскольку новая версия будет явно запрашивать разрешение пользователя на использование идентификатора для рекламодателей (IDFA) для каждого приложения, можно ожидать, что количество таких разрешений будет сильно ниже нынешнего покрытия, когда согласие пользователя не требуется. Отсутствие согласия означает, что пользователь остается полностью анонимным для рекламы в приложениях, если там используется third-party платформа – то есть Audience Network, Adsense и так далее.

Сам Facebook от этого почти не пострадает, поскольку в своем приложении использует собственный ID пользователя. Более того, они даже не будут запрашивать разрешения на использование IDFA в собственном приложении – видимо, чтобы не пугать пользователя и не создавать иллюзии, что пользователь отказался от отслеживания вообще. А вот догнать пользователя в Audience Network в итоге станет практически невозможно – и Facebook предупреждает, что в результате сеть станет бесполезна для рекламодателей и бессмысленна для монетизации приложений.

Интересно, они подбирали время для этого сообщения или просто так получилось масштабно напомнить всем, что Apple, может, и плохой монополист, но стоящий на защите приватности пользователя, а не как Facebook?

Facebook против приватности 


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