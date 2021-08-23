Facebook продемонстрировала групповое общение в виртуальной реальности

23 августа 2021 г., 12:55

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Компания Facebook в четверг анонсировала новый инструмент для взаимодействия офисных работников в виртуальной реальности, работа над которым велась более двух лет.

Horizon Workrooms может собирать за виртуальным столом совещаний до 16 участников, оснащённых шлемами VR. Помимо них, представленных аватарами, система поддерживает и обычные видеозвонки — к такой конференции может подключаться до 50 человек.

В отличие от многих VR-приложений, где аватары выглядят как безжизненные тела, в Workrooms им передаются движения руки и головы. Система подключается прямо к компьютеру, поэтому вы можете видеть перед собой рабочий стол Windows/Mac, делать заметки, используя реальные клавиатуру и мышь (они остаются видимыми даже при работающей гарнитуре), а также делиться своим экраном с остальными участниками встречи или рисовать на общей виртуальной доске.

«Мы считаем это важной частью будущего рабочего процесса, — сказал Эндрю «Боз» Босуорт (Andrew ‘Boz’ Bosworth), вице-президент Facebook Reality Labs. — Люди должны иметь возможность ощущать присутствие друг друга на расстоянии ... Вы не можете достичь это с помощью видеозвонков».

Однако путь этой технологии к рынку скорее всего не будет лёгким. Facebook придётся убедить предприятия выложить 299 долларов за шлем Oculus Quest 2 для за каждого сотрудника, вместе с ИТ-отделами обеспечить установку нужных приложений на все компьютеры и доказать руководству, что этот способ удалённых коммуникаций в самом деле намного превосходит видеочат.

Продукт, выпущенный в четверг, это пусть и качественная, но всё же бета-версия. Её задача — продемонстрировать людям, что общение в виртуальной реальности осуществимо. В настоящее время Horizon Workrooms предоставляется бесплатно, но легко представить, что такая услуга станет платной для компаний или школ.

Facebook называет этот анонс, одним маленьким, но важным шагом к созданию метавселенной — цифрового мира, где люди когда-нибудь смогут встречаться, работать и отдыхать. В июле Facebook создала команду руководителей для работы над метавселенной, тогда же Марк Цукерберг заявил, что рассчитывает зарабатывать на этом, продавая цифровые товары.

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