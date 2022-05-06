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TeamViewer припиняє діяльність у росії та білорусії, контракти з чинними клієнтами не подовживатимуть

6 мая 2022 г., 13:25

TeamViewer припиняє діяльність у росії та білорусії, контракти з чинними клієнтами не подовживатимуть

Компанія TeamViewer, відомий постачальник однойменного програмного продукту для віддаленого управління ПК, заявила про припинення роботи в росії та білорусі через агресію щодо України.

«TeamViewer підтримує універсальні цінності свободи та демократії та засуджує будь-які форми насильства та агресії. Оскільки війна в Україні постійно погіршує ситуацію та суперечить нашим цінностям, ми вирішили повністю припинити будь-яку ділову активність у росії та білорусі. Окрім негайного припинення нового бізнесу, ми також не будемо подовжувати жодних контрактів із клієнтами з цих країн. Наявні підписки, які не підпадають під дію санкцій, не пов'язані з неправомірним використанням наших продуктів, будуть дотримуватися до закінчення терміну дії договору, але не будуть подовжені згодом. Крім того, TeamViewer заблокував усі неліцензійні підключення в цих двох країнах та з них, щоб уникнути подальшого використання свого ПЗ на цих територіях», – йдеться у повідомленні компанії.

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