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Вже три чверті українських ІТ-компаній є резидентами простору Дія.City

9 апреля 2025 г., 13:35
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До спеціального податкового та правового простору Дія.City для IT-бізнесу вже приєдналося понад 1700 компаній, у яких працює понад 104 тис. людей. Лише за 2024 рік резиденти сплатили 18 млрд грн податків.

Нові компанії долучаються до простору буквально щодня. Projector – онлайн-інститут, який навчив більш як 20 тис. людей. А ще стартап розробив понад 1400 проєктів для таких компаній, як Uklon, Grammarly, MacPaw, Сільпо, Київстар, Preply.

Maincast – українська кіберспортивна компанія, яка транслює найвідоміші турніри з Counter-Strike 2, Dota 2 та Valorant. Торік одразу три їхні канали потрапили в топ-10 українськомовних каналів на Twitch.

Worksection – онлайн-сервіс для управління проєктами. Ним користуються понад 1600 компаній у світі, включно з McDonald’s, Domino’s, KLO та Суспільне.

Versi Bionics – розробник унікальних біонічних протезів, які оснащені датчиками NFC та Bluetooth. Завдяки акумуляторам вони можуть працювати автономно протягом 8-10 годин.

Digicode – глобальна сервісна ІТ-компанія з українським корінням. Їхніми клієнтами вже стали такі відомі бренди, як Microsoft, BlaBlaCar, Bosch, SBTech тощо.

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