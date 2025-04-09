Шахраї привласнили щонайменше 11 млн грн за дрони для ЗСУ

9 апреля 2025 г., 15:50

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Шахраї зареєстрували ФОП на підставну особу та швидко й дешево постачали потерпілим пробні партії дронів по 3-5 одиниць з частковою передоплатою, а після пропонували замовити великі партії товару по ще нижчій ціні, але з повною передоплатою. Коли ті замовляли більше – переставали виходити на звʼязок і блокували контакти замовників. Поліція провела 15 санкціонованих обшуків за місцями проживання й роботи учасників організованої злочинної групи в Києві, Тернополі та Львові, за результатами яких вилучила 53 дрони Mavic, 152 злитки срібла, майже 740 тис. дол. у різній валюті.

Отримані гроші одразу перераховувались на «холодні» криптогаманці чи банківські рахунки фіктивних суб’єктів господарської діяльності, звідки фігуранти переводили їх в готівку та ділили між собою.

Шахраї ошукували не тільки потенційних покупців, але й реальних продавців дронів: спочатку купували у них невеликі партії з відстрочкою оплати та розраховувались повною мірою, а після замовляли великі партії та припиняли будь-який звʼязок з потерпілими. Таким чином за 9 місяців встигли ошукати щонайменше 9 осіб на загальну суму 10,7 млн грн.

Слідчі Головного слідчого управління поліції спільно з кіберполіцейськими Києва ідентифікували трьох учасників організованої злочинної групи – мешканців Києва та Тернополя. Під керівництвом 31-річного організатора вони підшукували жертв, створювали криптогаманці та фіктивні рахунки, з яких обготівковували гроші чи переводили їх на власні картки. Всі ці транзакції правоохоронці відстежили та задокументували.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора трьом фігурантам разом з організатором оголошено про підозру за шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою в умовах воєнного стану (ч.5 ст.190 Кримінального Кодексу України). Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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