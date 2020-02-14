ELKO Ukraine предлагает устройства Mercusys для беспроводных сетей в сегменте SOHO

14 февраля 2020 г., 17:55

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Компания ELKO Ukraine предлагает своим партнерам разработки Mercusys для построения беспроводных сетей в домашних и малых офисах. Модельный ряд продукции Mercusys включает маршрутизаторы Wi-Fi, усилители радиосигнала, беспроводные адаптеры, а также небольшие коммутаторы емкостью до 8 портов 10/100/1000 Ethernet.

Беспроводные маршрутизаторы Mercusys имеют заявленную скорость передачи данных на уровне 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и 867 Мбит/с на 5 ГГц. В портфолио производителя присутствуют как модели начального уровня со встроенным модемом ADSL2+, так и мощные двухдиапазонные системы, оснащаются четырьмя антеннами, гигабитными Ethernet-портами, поддерживают быстрое подключение устройств по кабелю, в том числе игровых консолей, приставок IPTV и Smart TV. Возможно одновременное беспроводное подключение до 60 Wi-Fi-устройств, обеспечивается устойчивая передача видеоконтента в HD-формате и реализовано еще множество других возможностей. Для всех доступен функциональный интуитивно понятный веб-интерфейс, с помощью которого любое устройство можно настроить в считанные минуты.

Усилители сигнала Mercusys на основе технологии MIMO позволяют обеспечить передачу данных в ранее недоступных зонах, при этом расширение покрытия достигается одним нажатием кнопки, а Wi-Fi-адаптеры производителя существенно расширяют возможности подключения к беспроводным сетям ведущих устройств.

Как отмечается, благодаря хорошему соотношению цены, качества и функциональности, продукция Mercusys за короткое время завоевала симпатии украинских пользователей – за два года присутствия в нашей стране компания завоевала 5% долю рынка в своем сегменте.

Полный портфель решений Mercusys уже доступен партнерам ELKO Ukraine.

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