Avast попала под следствие из-за продажи пользовательских данных

14 февраля 2020 г., 17:25

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Антивирусная фирма Avast Software у себя на родине в Чехии обвинена в том, что предоставляла посторонним компаниям историю посещения веб-страниц пользователями её продуктов, включая популярные бесплатные предложения AVG и Avast Antivirus.

Чешский регулятор расследует обоснованность выдвинутых в прошлом месяце претензий, согласно которым Avast использовала для продажи браузерных историй дочернее предприятие под названием Jumpshot. Сама по себе торговля анонимизированными данными является вполне законным источником дохода для разработчиков бесплатного ПО, но в данном случае обвинение утверждает, что в данных Avast содержался уникальный идентификатор, позволявший связывать их с конкретными пользователями.

Avast отреагировала на это открытие 30 января, публично извинившись и сообщив о закрытии Jumpshot. «Любые действия, ставящие под угрозу доверие пользователей, неприемлемы для Avast», — подчеркнул генеральный директор компании, Ондрей Влцек (Ondrej Vlcek).

Этого, однако, оказалось недостаточно, чтобы избежать регуляторного расследования инцидента Управлением защиты персональных данных Чешской республики. Страна является участником ЕС и как таковая должна подчиняться закону об Общих требованиях к защите данных (GDPR), вступившему в силу в мае 2018 г

«В настоящее время мы собираем информацию по всему этому делу, — заявила президент Чешского управления защиты персональных данных Ивана Яну (Ivana Janu). — Имеется подозрение в серьёзном и масштабном нарушении защиты личных данных пользователей».

При самом неблагополучном для Avast исходе ей может грозить штраф размером в 10 млн евро или в 2 процента глобального дохода за предшествующий финансовый год, если эта сумма окажется больше.

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