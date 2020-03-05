Рынок графических карт рос третий квартал кряду

5 марта 2020 г., 12:55

По данным исследовательской компании JPR, в финальной четверти 2019 г. мировой рынок графических карт увеличился на 12,2% к предыдущему кварталу. Более того, в годовом сопоставлении рост составил 33,4%. Таким образом, в натуральном выражении зафиксирован третий кряду квартал роста поставок.

В денежном выражении по итогам 2019 г. удалось добиться результата в размере 16,1 млрд долл. Уже в 2023 г. прогнозируется увеличение объема выручки до 16,3 млрд долл.

Несмотря на безупречное лидерство Nvidia, AMD активно расширяет присутствие на рынке поставляемых для графических карт дискретных GPU — по состоянию на конец прошлого года за чипмейкером была уже почти треть рассматриваемого рынка.

Несмотря на отмеченный уверенный рост, в текущем квартале рынок существенно замедлится. Помимо традиционного сезонного спада негативное влияние окажет сбой в цепочках поставок компонентов из-за вспышки коронавируса в Китае.

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