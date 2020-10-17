Cloud First - дорогу осилит идущий

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Круглый стол на тему «Цифровая трансформация в Украине: как государственному сектору ускорить переход к модели облачных сервисов» прошел при поддержке Минцифры, ГСССЗИ и Комитета цифровой трансформации Верховной Рады. В обсуждениях приняли участие представители крупных государственных ИТ-предприятий и органов власти, отраслевые эксперты.

Облака уже много лет пользуются спросом в корпоративном секторе. Что не удивительно, поскольку они позволяют эффективно обеспечить многие ИТ-потребности. Государственные предприятия в Украине начали этот путь сравнительно недавно. Среди первопроходцев назвать Prozorro, eHealth, «Нафтогаз». Между тем пока что это скорее единичные примеры предприятий, которые стремятся эффективно использовать свои ресурсы и финансы.

Сегодня облака в украинском государственном секторе не используются в полной мере. Согласно оценкам, объем ежегодных государственных закупок ИТ-решений в стране составляет не менее 18-19 млрд. грн. При этом на облака в 2019 г. было потрачено около 45 млн. грн. или около 0,22% общей суммы. Этому есть свои причины. Но главная – отсутствие четкой государственной стратегии, которая бы устанавливала приоритеты и стимулировала развитие облачного сектора в Украине.

Александр Федиенко: «Сейчас главное, чтобы этот законопроект не был отложен в долгий ящик. Потому что одна из важных его задач, по сути, – это борьба за коррупцией в закупках ИТ»

С прошлого года ведется обсуждение стратегии Cloud First, которая призвана стандартизировать облачные инструменты для государства и сэкономить миллиарды бюджетных средств. В середине 2020 г. был принят в первом чтении «Закон об облачных услугах» (№2655), который должен стать основой национальной концепции использования облаков государственным сектором.

Участники круглого стола обменялись мнениями касательно будущего этого закона и облачной стратегии в стремлении найти ответы на ряд вопросов. Кто должен регулировать использование облачных сервисов в государственном секторе и кто отвечает за их информационную безопасность? Какими должны быть стандарты закупок сервисов и кто это будет контролировать? Как эффективно гармонизировать сервисы для всех государственных предприятий и органов власти?

«Облачная стратегия и законопроект №2655, прежде всего, призваны лишить органы власти возможности нерационального расходования государственных средств на неспецифическую для них ИТ-составляющую. Также важно в перспективе установить ответственность перед законом за утечку данных, которая сегодня постоянно происходит во многих государственных ведомствах. Поэтому каждый должен заниматься своим делом», – говорит Александр Федиенко, депутат Верховной Рады.

Василий Задворный: «На сегодня нет никаких препятствий по закупке облачных услуг. Для их запуска даже не нужно вносить изменения в закон о государственных закупках, поскольку уже имеется необходимый инструментарий»

«На сегодня нет никаких препятствий по закупке облачных услуг. Государственное предприятие Prozorro делает это уже не первый год. Для запуска закупок облачных инструментов не нужно вносить изменения в закон о государственных закупках, поскольку для этого уже имеется инструментарий. Это и механизм центральных организаций, инструмент электронных каталогов, а также механизм рамочных соглашений для крупных концернов», – уверен Василий Задворный, директор ГП Prozorro.

«ГСССЗИ уже работает в этом направлении. Сейчас проводятся работы по обоснованию перехода к построению системы защиты информации, которая опирается на рамочную модель построения профилей безопасности. Он может создаваться на отдельные виды технологий, в частности на облачные. Этот путь позволит гибко строить соответствующие системы у тех, кто эту систему использует на своем предприятии или организации. В перспективе площадки, обрабатывающие государственную информацию, могут быть отнесены к разряду критически важной инфраструктуры, и обязаны будут соблюдать определенные нормативы и правила», – говорит Александр Потий, заместитель председателя ГСССЗИ.

«Государственный концерн «Укроборонпром» объединяет более 100 предприятий оборонно-промышленного комплекса. В настоящее время у нас идет трансформация c целью сформировать отраслевые единицы по ключевым направлениям деятельности. И мы обдумываем, в том числе как развивать наши ИТ-сервисы для будущих холдингов. Учитывая при этом имеющуюся специфику и ограничения.

Образно говоря, нет смысла покупать метрополитен ради нескольких поездок. Важна возможность сосредоточиться на основной деятельности и потенциально облака могут ее дать. Тем более что компании концерна ведут независимую хозяйственную деятельность, и мы не можем претендовать на хорошие скидки у поставщиков аппаратного обеспечения как крупный заказчик. Поэтому для нас облако вариант. Однако большинство текущих рыночных предложений – это метрополитен в аренду, куда требуются свои машинисты и т.п. Нам же нужен готовый комплексный сервис для решения базовых ИТ-задач», – рассказывает Тимур Корытный, ИТ-директор ГК «Укроборонпром».

Александр Клинг: «При всех достоинствах облаков мне видятся определенные риски с точки зрения ритмичности финансирования. За сервер раз заплатил и он твой, а облака надо оплачивать регулярно, иначе доступ к сервису будет прекращен. Поэтому данный вопрос подлежит государственному регулированию»

«ГСА Украины располагает двумя собственными ЦОДам, вычислительной мощности которых нам пока хватает. Лично я сторонник аутсорсинга непрофильных процессов в целом и облаков в частности. По моим наблюдениям, основным препятствием на этом пути на сегодня является отсутствие профильного закона, который обеспечил бы нормативное регулирование понятийной базы, прав получателя и поставщика облачных услуг и ответственности сторон, в том числе с точки зрения защиты информации. Важно также предусмотреть механизмы контроля», – считает Сергей Чорнуцкий, заместитель главы «Государственной судебной администрации Украины».

«С точки зрения CIO преимущества облаков не вызывают сомнений. Поддержание ИТ-инфраструктуры – это незаметная на уровне госоргана работа, которая, тем не менее, может занимать до 70% времени квалифицированных ИТ-специалистов. А их к тому же сложно найти и удержать в бюджетной организации. Облака могут научить госструктуры ценить это. Да и вообще, неплохо бы госорганам научиться платить за все из своего кармана. Это основное отличие от коммерческого сектора. Соответственно подход к расходам менее щепетильный.

Но мне видятся определенные риски с точки зрения ритмичности финансирования. В реальности раз купленное железо используется и 10 и 15 лет, хотя это может и неправильно. В случае же с облаком, платить придется каждый год и своевременно. Иначе доступ к сервису будет прекращен. Такого тоже допустить нельзя. Поэтому я считаю, что данный вопрос подлежит государственному регулированию на уровне закона и подзаконных актов», – отметил Александр Клинг, начальник департамента информационно-аналитической поддержки «Национальной полиции Украины».

Максим Агеев: «Облачные операторы готовы предоставлять всю необходимую поддержку и помощь, с решением технических и организационных вопросов перехода к облачным сервисам»

«Облака – это прогресс и будущее, к которому стоит идти. Облачные операторы готовы предоставлять всю необходимую поддержку и помощь, с решением технических и организационных вопросов перехода к облачным сервисам. Я надеюсь, мы уже прошли точку невозврата, и облака действительно помогут Украине и ее государственным предприятиям стать более технологичными, безопасными и гибкими», – резюмировал Максим Агеев, генеральный директор компании De Novo.

Облака не являются панацеей от всех проблем. Но это удобный инструмент, который в состоянии помочь многим предприятиям и ИТ-департаментам использовать ресурсы гибко и эффективно. Уже сегодня можно адаптировать инструменты государственных закупок облачных сервисов в госучреждения и предприятия, а в будущем должны появиться более удобные каталоги для закупок таких сервисов.

Возможно есть необходимость в создании ИТ-сообщества в государственном секторе. Поскольку при очевидной технологической общности, есть немало отличий частного сектора от государственного. А обсуждения, подобные данному круглому столу, позволяют лучше понять эту специфику и наладить плодотворный диалог между поставщиками облачных услуг и потребителями из госсектора.

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