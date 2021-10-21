Доход украинских контрактных разработчиков ПО вырос на 29% за год

21 октября 2021 г., 16:05

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Платежная платформа Payoneer поделилась данными об украинских контрактных ИТ-разработчиках, работающих с иностранными клиентами. По ее данным, их средний доход вырос на 29% за год в период с первой половины 2020 г по первую половину 2021 г.

Если говорить о крупных городах Украины, то больше всего вырос средний доход контрактных ИТ-бизнесов в Киеве — на 41%. На втором месте Одесса, где их заработки увеличились на более чем треть, или на 36%. Его догоняет Харьков — плюс 29%. Закрывают пятерку городов Львов и Днепр — плюс 21% и 20% соответственно.

Больше всего в январе-июне 2021 года заработали харьковские ИТ-компании — их средний доход оказался на 6% выше, чем у львовских. На втором месте оказался Львов, где ИТ-бизнесы за первое полугодие 2021 года заработали на 6% больше, чем в Одессе. Зато в Одессе и Киеве средний доход ИТ-компаний практически одинаков — с разницей в 1%. На последнем месте среди крупнейших городов — Днепр, при этом там ИТ-предприятия зарабатывают всего на 2% меньше, чем в столице.

«Мировой ИТ-рынок бурно развивается, и Украина — активный участник этого процесса. С первого полугодия 2020 года по первое полугодие 2021 года общие зачисления нашим ИТ-компаниям выросли на 34%. Украинские ИТ-бизнесы покоряют международные рынки, создают популярные во всем мире приложения и привлекают все больше иностранных клиентов. Это то, чем стоит гордиться уже сегодня. Могу только предполагать, насколько мощным игроком мирового ИТ наша страна может стать уже в ближайшее время», — отметил Игорь Ковалев, генеральный менеджер Payoneer в Украине и Беларуси.

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