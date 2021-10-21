Oppo собирается разрабатывать чипы для своих смартфонов

21 октября 2021 г., 16:50

0

Tweet

Ещё один из ведущих производителей смартфонов, движимый стремлением получить больше контроля над цепочками поставок ключевых комплектующих, решился начать разработку собственных мобильных процессоров.



Китайская компания Oppo, которая занимает четвёртое место в мире по поставкам смартфонов, рассчитывает начать переход на свои системы на чипе (SoC) в 2023 или 2024 году, сообщили Nikkei Asia двое людей, компетентных в этом вопросе.



Китайский производитель руководствуется в своём начинании примером Apple, Huawei и Samsung – последняя на этой неделе выпустила Pixel 6, где дебютировал её мобильный чип Tensor.



Oppo намеревается изготавливать будущие SoC по 3-нм техпроцессу крупнейшего в мире контрактного чипмейкера, TSMC. После Apple и Intel она станет частью второй волны клиентов TSMC, использующих данную передовую технологию.



Компания стала наращивать инвестиции в чипы после того, как США обрушились с санкциями на Huawei. Она наняла ведущих разработчиков микросхем и экспертов по искусственному интеллекту из MediaTek, Qualcomm и Huawei и продолжает набор персонала в США, на Тайване и в Японии.



Для производителей смартфонов наличие собственных мобильных процессоров, помимо преимуществ, также сопряжено с определенными рисками, а именно с тем, что чипы могут работать не так надёжно, как стандартные решения известных поставщиков.



Вот почему большинство из них, такие как Xiaomi и Vivo, предпочли пока ограничиться чипами для обработки видеосигналов. Такие устройства проектировать менее сложно, чем SoC, которые требуют сочетания функций общих вычислений и обработки графики, безопасности и коммуникаций, а также интеграции для работы с конкретной операционной системой.



Пока что лишь немногие собственные проекты по созданию собственных SoC можно считать оправдавшими ожидания.



«Мы по-прежнему не видим очень успешных кейсов у Apple, Huawei и Samsung, – говорит Брэди Ван (Brady Wang), аналитик Counterpoint. – В конце концов, существуют входные барьеры и необходимость постоянно задействовать большую команду, а также сложные системные интеграции. Кроме того, с дальнейшим развитием технологии производства микросхем растут и затраты».



Oppo отказалась обсуждать свои достижения в разработке микросхем, отделавшись замечанием, что основной стратегией компании является создание хороших продуктов.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!