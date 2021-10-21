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Oppo собирается разрабатывать чипы для своих смартфонов

21 октября 2021 г., 16:50
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Oppo собирается разрабатывать чипы для своих смартфонов

Ещё один из ведущих производителей смартфонов, движимый стремлением получить больше контроля над цепочками поставок ключевых комплектующих, решился начать разработку собственных мобильных процессоров.

Китайская компания Oppo, которая занимает четвёртое место в мире по поставкам смартфонов, рассчитывает начать переход на свои системы на чипе (SoC) в 2023 или 2024 году, сообщили Nikkei Asia двое людей, компетентных в этом вопросе.

Китайский производитель руководствуется в своём начинании примером Apple, Huawei и Samsung – последняя на этой неделе выпустила Pixel 6, где дебютировал её мобильный чип Tensor.

Oppo намеревается изготавливать будущие SoC по 3-нм техпроцессу крупнейшего в мире контрактного чипмейкера, TSMC. После Apple и Intel она станет частью второй волны клиентов TSMC, использующих данную передовую технологию.

Компания стала наращивать инвестиции в чипы после того, как США обрушились с санкциями на Huawei. Она наняла ведущих разработчиков микросхем и экспертов по искусственному интеллекту из MediaTek, Qualcomm и Huawei и продолжает набор персонала в США, на Тайване и в Японии.

Для производителей смартфонов наличие собственных мобильных процессоров, помимо преимуществ, также сопряжено с определенными рисками, а именно с тем, что чипы могут работать не так надёжно, как стандартные решения известных поставщиков.

Вот почему большинство из них, такие как Xiaomi и Vivo, предпочли пока ограничиться чипами для обработки видеосигналов. Такие устройства проектировать менее сложно, чем SoC, которые требуют сочетания функций общих вычислений и обработки графики, безопасности и коммуникаций, а также интеграции для работы с конкретной операционной системой.

Пока что лишь немногие собственные проекты по созданию собственных SoC можно считать оправдавшими ожидания.

«Мы по-прежнему не видим очень успешных кейсов у Apple, Huawei и Samsung, – говорит Брэди Ван (Brady Wang), аналитик Counterpoint. – В конце концов, существуют входные барьеры и необходимость постоянно задействовать большую команду, а также сложные системные интеграции.  Кроме того, с дальнейшим развитием технологии производства микросхем растут и затраты».
 
Oppo отказалась обсуждать свои достижения в разработке микросхем, отделавшись замечанием, что основной стратегией компании является создание хороших продуктов.

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