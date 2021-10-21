Apple обновила колонки HomePod mini

21 октября 2021 г., 15:25

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Компания Apple представила HomePod mini в новых ярких цветах: жёлтом, оранжевом и синем.



Как отмечается, благодаря использованию вычислительного аудио HomePod mini обеспечивает невероятно богатое звучание, в котором можно отчётливо расслышать отдельные тембры или музыкальные фразы. Насыщенный звук при таком компактном размере достигается за счёт совместной работы чипа Apple S5 и передового программного обеспечения, которое анализирует уникальные особенности каждой музыкальной композиции. Кроме того, колонка использует комплексные методы настройки, чтобы подобрать оптимальную громкость, отрегулировать динамический диапазон, а также проконтролировать движение динамика и пассивных излучателей в реальном времени. HomePod mini оснащается динамиком с полным диапазоном, высококачественным неодимовым магнитом и двумя пассивными излучателями с подавлением резонанса. За счёт этого глубокое звучание басов сочетается с яркими высокими частотами.

Специально разработанный компанией Apple акустический волновод направляет звук в нижнюю часть динамика и в стороны, создавая насыщенный объёмный звук, который распространяется на 360 градусов. Такая конструкция не только сохраняет богатство и чёткость звука, но и позволяет легко разместить HomePod mini в любой части комнаты и наслаждаться прекрасным звучанием из любой точки. А если расставить колонки HomePod mini в нескольких комнатах, можно слушать либо одну и ту же музыку по всему дому с идеальной синхронизацией, либо воспроизводить разные композиции в разных помещениях. Две колонки HomePod mini, установленные в одной комнате, создают стереопару и заполняют объёмным звуком всё пространство. Микрофонная решётка, состоящая из трёх микрофонов, распознает команды «Привет, Siri». А четвёртый микрофон, направленный внутрь колонки, позволяет отделять звук, идущий из самого динамика, чтобы лучше вычленять речь, если во время использования Siri играет музыка.



Невероятно богатое звучание обеспечивается за счёт использования вычислительного аудио и собственного аппаратного обеспечения Apple, включая чип S5.



Колонка HomePod mini специально создавалась таким образом, чтобы работать с тысячами радиостанций и музыкальных сервисов, включая новый вид подписки Apple Music Voice.

HomePod mini поддерживает функции Siri и взаимодействует с пользователями iPhone, учитывая их индивидуальные особенности и специфику ситуации. Siri может различать голоса до шести членов семьи и подбирать музыку и подкасты с учётом вкусов каждого из них, отвечать на запросы, используя доступ к учётной записи пользователя (например, к сообщениям, напоминаниям, заметкам или событиям в Календаре), а также помогать звонить по телефону и отвечать на звонки.4 Кроме того, Siri может предоставить пользователю краткую информацию на день. Достаточно сказать: «Привет, Siri! Что нового?», — чтобы узнать последние новости, прогноз погоды и ситуацию на дорогах, прослушать напоминания и перечень событий из Календаря на сегодняшний день.



Благодаря мощным интеллектуальным функциям Siri HomePod mini учитывает предпочтения владельца и предлагает широчайший спектр возможностей: от индивидуально подобранной музыки и рекомендаций подкастов до выполнения личных запросов, таких как чтение сообщений, добавление напоминаний и выполнение звонков друзьям.

С HomePod mini управлять элементами умного дома очень просто: достаточно отдать голосовую команду Siri, чтобы выключить свет, отрегулировать температуру, запереть двери или создать целый набор настроек для определённой ситуации. Пользователи также смогут получить помощь, не нажимая никаких кнопок: достаточно голосового запроса на устройства, поддерживающие Siri. Аксессуары с поддержкой Siri получают запросы и транслируют ответы через находящуюся в той же сети колонку HomePod mini, гарантируя при этом тот уровень защиты информации, который пользователи привыкли ожидать от продуктов Apple.



Интерком позволяет легко и быстро общаться с другими людьми в доме. Пользователи могут передавать голосовые сообщения по Интеркому с одной колонки HomePod mini на другую, например в другую комнату, часть помещения, либо сразу в несколько комнат — оно будет автоматически воспроизведено на соответствующих HomePod mini. Интерком также поддерживается на iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods и CarPlay, поэтому получать сообщения смогут все, кто находится в доме, а отправлять их можно, даже гуляя во дворе, возвращаясь с работы или находясь далеко от дома.

Как уверяет компания, безопасность и конфиденциальность лежат в основе разработки всего аппаратного и программного обеспечения, а также сервисов Apple. При использовании HomePod mini информация может пересылаться на серверы Apple только после того, как Siri распознает голос пользователя локально на устройстве или пользователь активирует Siri прикосновением. Запросы не привязаны к Apple ID пользователя, и личная информация не используется компанией Apple в рекламных целях и не передаётся другим организациям. HomePod mini работает совместно с iPhone. Запросы, связанные с получением и отправкой сообщений или созданием заметок, обрабатываются на устройстве — компании Apple эта информация не передаётся.



Позже в этом году для Siri будет расширена поддержка распознавания голосов нескольких пользователей во всех регионах, где продаётся HomePod mini. Теперь каждый член семьи сможет слушать музыку, специально подобранную с учётом личных предпочтений, пользоваться собственными плейлистами, функцией «Личные запросы» и многим другим.

Колонка станет доступна в США в ноябре по цене $99.

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