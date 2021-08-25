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Для отримання послуг в «Альфа-Банку» тепер достатньо мати цифровий паспорт в «Дії»

25 августа 2021 г., 13:45
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Для отримання послуг в «Альфа-Банку» тепер достатньо мати цифровий паспорт в «Дії»

Клієнти «Альфа-Банку Україна» з цифровими паспортами в «Дії» можуть отримувати всі банківські послуги в майже 200 відділеннях по всій країні. Таким чином, відтепер клієнтам, які мають електронний паспорт у мобільному застосунку «Дія», більше не потрібні паперові документи для підтвердження особистості у відділеннях «Альфа-Банку». Вони можуть верифікувати та ідентифікувати свою особу завдяки електронним паспортам. Це може бути як ID-картка, так і закордонний біометричний паспорт громадянина.

З е-паспортами клієнтам «Альфа-Банку» доступні всі стандартні банківські сервіси: відкриття рахунків, карток, оформлення депозитів та отримання кредитів, здійснення платежів та переказів у касах банку.

Нагадаємо, що на початку цього року в цифровому банку Sense SuperApp від «Альфа-Банку Україна» з’явилася можливість швидко пройти ідентифікацію через застосунок «Дія» і відкрити дебетову картку.

Відзначимо, що закон про цифрові паспорти в «Дії» почав діяти з 23 серпня 2021 р.

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