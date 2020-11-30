Открыть счет в «Альфа-Банке» теперь можно через видеочат

30 ноября 2020 г., 13:45

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«Альфа-Банк Украина» представил новый цифровой банк – Sense SuperApp. Приложение делает возможным, к примеру, удаленное открытие счета за 10 минут через видеочат. Также «Альфа-Банк» первым в Украине, по его данным, запустил полноценную видеоидентификацию. Это процесс, с помощью которого можно стать клиентом банка и открыть карточный счет через видеочат. После оформления цифровая карта активируется в Sense и сразу готова к использованию, клиент является идентифицированным и может полноценно пользоваться всеми услугами банка.

Кроме того, Sense объединяет цифровой банкинг для физических лиц и ФЛП-клиентов. Теперь клиенты-предприниматели могут управлять своими личными и бизнес-счетами в одном приложении. В первом же релизе доступны единый профиль клиента и основные операции для ФЛП: просмотр информации о счетах, выписки, платежи в гривне, создание шаблонов для уплаты налогов.

Дизайн приложения открывает широкие возможности для персонализации – в нем можно менять все: названия счетов, дизайн ярлыков и их расположение, создавать папки с популярными платежами, выбирать тему, фон рабочего стола и звуки. Даже стиль общения. У Sense их три, от дружеского до официально-делового. Также поддерживается три языка.

Обращает на себя внимание технология drag’n’drop. На рабочем столе все ярлыки могут взаимодействовать между собой, почти как иконки приложений в смартфоне. Чтобы это сделать нужно просто перетащить одну иконку на другую. Так в Sense проводятся самые популярные операции: счет в гривне+ счет в долларах= обмен валют или счет+ шаблон = оплата или перевод по шаблону и т.д.

Объединённая история операций, выписка и шаблоны. Одна на все счета с удобной системой легкого поиска по названию и фильтрами: по дате, сумме, категории, карте. Тап на операцию – и появятся все ее детали, свайп влево – возможность создать шаблон, повторить платёж или сформировать квитанцию. Выписка по любому счету – карточному, кредитному, депозитному. Она находится в разделе управления по каждому счету. Можно сформировать выписку и сохранить на смартфон или отправить на e-mail.

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