AOC представила четыре новых профессиональных монитора с разрешением QHD и 4K с USB-C

25 августа 2021 г., 14:25

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Компания AOC расширила линейку профессиональных мониторов P2, добавив в неё четыре новых модели - 32-дюймовый U32P2CA и 27-дюймовый U27P2CA имеют разрешение 4K (3840x2160), а 32-дюймовый Q32P2CA и 27-дюймовый Q27P2CA - QHD (2560x1440).



Отмечается, что каждый из новых мониторов оснащён разъёмом USB-C для подключения к ноутбукам, планшетам и мобильным устройствам при помощи одного кабеля с одновременной передачей видеосигнала, питания и данных на подключенные твердотельные накопители или жёсткие диски. Линейка нацелена на бизнес-пользователей, которым требуются большие экраны с высоким разрешением для одновременной работы с несколькими приложениями.

Дисплеи AOC с разъёмом USB-C в линейке P2: разрешение UHD или QHD, умная и функциональная конструкция, эргономичная подставка



Линейка профессиональных бизнес-мониторов AOC P2 состоит из устройств, оснащённых IPS- или VA-панелями, регулируемыми по высоте подставками и минималистичными, без рамок с трёх сторон или с узкими рамками, которые идеально подходят для работы на дому или офисов будущего. Ранее линейка P2 включала две модели с панелью IPS и разъёмом USB-C: 24-дюймовую 24P2C и 27-дюймовую 27P2C с разрешением Full HD. Теперь же AOC пополнила её четырьмя новыми продуктами, расширив портфель устройств с технологией USB-C и большими (27 и 32 дюйма) дисплеями с высоким разрешением (QHD и UHD).



Новый 32-дюймовый монитор AOC U32P2CA оснащен VA-панелью с собственным разрешением 4K (3840x2160 пикселов), обеспечивающим исключительную контрастность 3000:1. Яркость 350 нит позволяет использовать его даже в условиях яркого освещения, а по-настоящему глубокий чёрный цвет и широкий охват цветовой гаммы (119% sRGB, 97,3% AdobeRGB, 90,7% DCI-P3) обеспечивают насыщенное и яркое изображение, идеально подходящее для фото- и видеоредакторов, дизайнеров и создателей контента. Чтобы максимально использовать размер и разрешение, монитор поддерживает режим «Картинка рядом с картинкой». Для большей гибкости в использовании и освобождения пространства на столе, монитор располагает выемкой для кабелей в подставке и оснащён концентратором USB 3.2 с четырьмя портами для удобного подключения клавиатуры и мыши. Таким образом, для подключения ноутбука достаточно одного кабеля USB-C, а дополнительный дисплей можно подключить с помощью альтернативного режима USB-C DisplayPort. Разъём USB-C также можно использовать для питания и зарядки ноутбуков или других устройств на мощности до 65 Вт. При этом соединение будет функционировать в привычном режиме, передавая файлы, например, с внешнего накопителя, подключенного к USB-концентратору монитора. А подключённые периферийные устройства через USB-концентратор, такие как полноразмерная клавиатура и мышь, можно использовать для управления ноутбуком.



В 27-дюймовом AOC U27P2CA также используется панель с разрешением 4K, но на этот раз основанная на технологии IPS. Дополнительная резкость за счёт более высокой плотности пикселов при меньшем размере экрана и повышенная точность цветопередачи позволяют монитору по-настоящему сиять, обеспечивая реалистичное изображение с широким охватом цветовой гаммы. Подобно своему 32-дюймовому родственнику, U27P2CA также оснащён режимом «картинка рядом с картинкой».

Две другие модели с разрешением QHD — это 32-дюймовый AOC Q32P2CA и 27-дюймовый AOC Q27P2CA, оборудованы панелями IPS и располагают частотой обновления 75 Гц. Изображение на экране Q27P2CA намного более резкое благодаря меньшему размеру 27-дюймовой панели. Сочетание такой диагонали с разрешением QHD — оптимально для подавляющего большинства пользователей. Монитор отличается красочными, богатыми визуальными эффектами, подходящими для большинства приложений, и исключительно широким охватом цветовой гаммы (126,5% sRGB, 108,4% AdobeRGB, 100,8% DCI-P3), который оценят графические дизайнеры и создатели контента.



Когда вся работа будет сделана, новые мониторы станут идеальным партнёром в лёгких играх. Поскольку устройства могут похвастаться временем отклика GtG 4 мс для быстрой и плавной смены картинки и поддержкой технологии Adaptive-Sync для синхронизации частоты обновления монитора с частотой кадров графического процессора. Благодаря этому достоинству изображение не дёргается. Модели QHD Q32P2CA и Q27P2CA также предлагают частоту обновления 75 Гц, которая, в отличие от более привычной частоты обновления 60 Гц, обеспечивает на 25% большую плавность смены изображения при быстром движении объектов или перемещении курсора.



Все модели совместимы с креплением VESA 100x100 мм и оснащены эргономичной подставкой с регулировкой по высоте до 150 мм, возможностью поворота на 90° и наклона. 32-дюймовые модели оборудованы двумя динамиками мощностью 3 Вт, а 27-дюймовые — двумя динамиками мощностью 2 Вт. Все модели также оснащены 3,5 мм разъёмами для наушников.



Чтобы обеспечить возможность подключения посредством USB-C к устаревшим устройствам без такого разъёма, в комплект поставки всех моделей также входит съёмный кабель-переходник USB-C — USB-C/USB-A. Кроме того, с помощью дополнительного кронштейна AOC VESA-P2, к подставке монитора можно прикрепить мини-ПК или ПК в форм-факторе NUC.

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