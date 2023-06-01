Gartner прогнозує зростання світових державних ІТ-витрат на 8% у 2023 році

1 июня 2023 г., 16:25

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Згідно з прогнозом компанії Gartner, у 2023 році світові державні ІТ-витрати складуть $589,8 млрд, що на 7,6% більше, ніж у 2022 році.





«Глобальні виклики, такі як інфляція та дефіцит робочої сили, а також їхні локальні наслідки випробовують здатність державних ІТ-директорів реагувати на них за допомогою відповідних механізмів надання послуг та організаційної підзвітності, - підкреслив Апекша Каушик (Apeksha Kaushik), головний аналітик Gartner. - Крім того, «велика відставка» та конкуруючий попит з боку комерційного сектору змусили уряди переглянути свої підходи до протидії дефіциту внутрішніх талантів».





Урядові організації збережуть прихильність до інвестування в цифрові програми. «Уряди все більше витрачають свої ІТ-бюджети на заміну застарілих додатків. Опитування ІТ-директорів та керівників технологічних служб Gartner за 2023 рік показало, що 57% державних ІТ-директорів планують збільшити фінансування на модернізацію додатків у цьому році порівняно з 42% торік», - наголосив Каушик.





Цього року вони також забезпечать, щоб їхні цифрові проєкти витримували вплив місії. Все більше державних установ вже впроваджують принаймні одну цифрову метрику, безпосередньо пов’язану з результатами, пов’язаними з суспільною метою або місією їхньої організації. За прогнозами Gartner, до 2026 року понад 75% урядів оцінюватимуть успіх цифрової трансформації шляхом вимірювання довготривалого впливу на виконання місії.





У 2023 році програмне забезпечення залишатиметься найбільш швидкозростаючим сегментом. Інвестиції в модернізацію додатків зростатимуть за підтримки більшої кількості пропозицій рішень на основі програмного забезпечення як послуги. Використання низькокодових прикладних платформ (LCAP) також зростає і ще більше прискорить зусилля з модернізації застарілого програмного забезпечення.





Державні витрати на ІТ-послуги не зменшаться і у 2023 році. «Обмеження в оплаті праці та обмеженість ресурсів для залучення та утримання ІТ-талантів стають ще більшою проблемою сьогодні, оскільки багато урядів стикаються з дефіцитом ІТ-талантів», вважає Каушик.





Щоб продовжити модернізацію та інновації критично важливої ІТ-інфраструктури та додатків, деякі урядові організації візьмуть на озброєння стратегію мультісорсингу робочої сили, оптимізуючи використання внутрішніх ІТ-талантів та інвестуючи в інструменти підвищення кваліфікації співробітників, щоб розширити їхні можливості та стимулювати інновації, а також співпрацюючи із зовнішніми постачальниками ІТ-послуг, щоб пришвидшити час отримання прибутку від інвестицій.





Протягом 2023 року державні організації продовжуватимуть інвестувати в ініціативи, які покращують доступ до цифрових послуг, оскільки виборці все частіше вимагають досвіду, еквівалентного досвіду онлайн-клієнтів.





Хоча цифрова трансформація залишається головним пріоритетом для урядів, деякі урядові ІТ-директори зазначають, що їм не вдається отримати максимальну вигоду від своїх цифрових інвестицій. «ІТ-директори урядових структур, які виходять за рамки масштабування цифрових рішень у своїх критично важливих службах, переконуються, що подальші інвестиції в цифрові рішення можуть безпосередньо вплинути на те, як вони досягають місії або суспільної мети своєї організації», каже Каушик.

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