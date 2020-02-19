Dell Technologies продала компанию RSA за 2,075 млрд долл.

19 февраля 2020 г., 9:25

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Dell Technologies объявила о заключении соглашения с консорциумом, состоящим из Symphony Technology Group (STG), совета пенсионных вложений учителей Онтарио (Ontario Teachers ) и AlpInvest Partners о сделке по продаже RSA.

Сумма сделки оценивается в 2,075 млрд долл. наличными (при условии внесения определенных корректировок). Во владение консорциума перейдет RSA Archer, RSA NetWitness Platform, RSA SecurID, RSA Fraud и Risk Intelligence, а также RSA Conference. Ожидается, что сделка будет закрыта в ближайшие шесть-девять месяцев.

Как отмечается, RSA предоставляет решения для работы в области управления рисками, безопасности и противодействия мошенничеству, которые позволяют компаниям обнаруживать угрозы и реагировать на них. А также управлять идентификацией и доступом пользователей, обеспечивать интегрированное управление рисками и предотвращать многоканального мошенничества. Сегодня более 12,5 тыс. клиентов полагаются на системы RSA для обеспечения цифровой трансформации, устранения расширяющегося распространенных киберугроз и адаптации к более сложным цифровым правилам. RSA Conference — крупнейшая в мире конференция по безопасности, на которой собираются ведущие эксперты, чтобы обсудить наиболее важные тенденции, проблемы, решения и инновации в области кибербезопасности.

«Являясь одним из глобальных брендов в сфере безопасности, RSA предлагает клиентам решения очень злободневных проблем, связанных с цифровой трансформацией», — заявил Уильям Чисхолм (William Chisholm), управляющий партнер Symphony Technology Group. «Мы будем стремимся максимально использовать возможности талантливых и опытных сотрудников RSA, а также продолжим стратегию компании по предоставлению клиентам целостного подхода к управлению цифровыми рисками», продолжил он.

«Мы уверены, что это правильная долгосрочная стратегия для Dell, RSA и наших клиентов и партнеров», — отметил Джефф Кларк (Jeff Clarke), главный операционный директор и вице-президент Dell Technologies. «Сделка заметно упростит наш бизнес и портфель продуктов. Это также позволит Dell Technologies сосредоточиться на стратегии по внедрению автоматизированной и интеллектуальной безопасности в инфраструктуру, платформы и устройства для обеспечения защиты и устойчивости данных».

Финансовой стороной сделки занимается Morgan Stanley, UBS Investment Bank и Jefferies.

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